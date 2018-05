Pablo Aguilar: "Llegar a la Euroliga sería histórico, pero no nos quita el sueño"

El ala-pívot del Herbalife Gran Canaria Pablo Aguilar ha dicho este sábado que su equipo tiene alma y sabe que no es imposible superar la eliminatoria de cuartos de final de las eliminatorias al título de la Liga Endesa, aunque ha destacado que el rival es muy completo y tiene talento.



"Sabemos que el objetivo de la Euroliga está en superar estos cuartos de final del playoff, pero no creo que sea lo que nos debe motivar en este primer partido. Es complicado ganar a Valencia en su casa y tenemos que ir pensando en hacer bien nuestro trabajo para intentarle poner las cosas difíciles e intentar vencer", ha subrayado el andaluz en rueda de prensa.



El jugador granadino ha resaltado el potencial del Valencia Basket, al que ha definido como un contrincante compensado en todos sus puestos.



"Valencia es un equipo muy completo y compensado en todas las posiciones, aunque han tenido problemas de lesiones durante la temporada, como la de Van Rossom, que es fundamental para ellos; San Emeterio, Tibor (Pleiss)...", ha recordado.



Pese a ello, Aguilar considera que la baja del pívot alemán le supondrá un mayor protagonismo a Dubljevic.



"Bojan es para mí es uno de los mejores jugadores de la Liga y, además, han fichado a Buva, que demostró en Bilbao que tiene muchos puntos y facilidad; tienen a Will (Thomas), que puede jugar de cuatro y de cinco; en el exterior están Abalde, Joan Sastre. Es una plantilla larga y competitiva, con jugadores con mucho talento y puntos", ha afirmado.



El internacional español piensa en la posibilidad de lograr una victoria en Valencia el próximo lunes, en el primer encuentro de esta eliminatoria.



"Venir con un triunfo a nuestra casa sería estupendo, y aunque ellos se han hecho muy fuertes en su cancha y han perdido muy pocos partidos durante la temporada, también sabemos que no es imposible ganarles. Nuestro equipo tiene alma y llega bien a esta eliminatoria, sobre todo a nivel mental tras imponernos al Real Madrid", ha dicho.



Aguilar ha revelado que en la plantilla se tiene en mente la posible participación en la próxima Euroliga, aunque de momento no se sueña con ello.



"Es bueno que el equipo sepa que es un hecho histórico para el club llegar a la Euroliga, aunque debemos intentar que eso nos quite el sueño y la concentración de tener que ganar dos partidos para cumplir con ese objetivo", ha señalado.



El ala-pívot del Herbalife también ha comentado que la temporada se está haciendo larga, como todas, aunque están preparados mentalmente para terminarla de la mejor forma que se pueda.



"Creo que estamos bien físicamente y ahora debemos centrarnos en que puede haber tres partidos en una misma semana ante Valencia, en los que tendremos que dar todo y olvidarnos de los pequeños problemas que podamos sufrir", ha concluido.