La selección española comienza a preparar el Mundial de baloncesto femenino de Tenerife

La selección femenina de baloncesto hizo este lunes su presentación oficial de cara a la Copa Mundial de baloncesto, que se disputará en Tenerife del 22 al 30 de septiembre, declarando seguir "con hambre de triunfos".



"Sentimos responsabilidad por el peso de nuestra propia historia y también ilusión porque vamos a jugar en casa y vamos a tener el respaldo de toda la gente. La presión va a ser la misma de cada año, porque estas jugadoras son campeonas y siempre tienen presión porque quieren ganar, no quieren perder ni al parchís. Esa es la presión que vamos a tener", dijo Lucas Mondelo, seleccionador nacional, en el Espacio 2014 de Alcobendas (Madrid).



"Este grupo se reinventa cada año. Los triunfos pasados no nos dan veinte puntos de inicio. Este grupo sabe lo difícil que es ganar después de ganar, el esfuerzo que nos cuesta y todas las jugadoras son muy generosas tanto en el esfuerzo como en el juego y eso nos hace ser un equipo y esa es nuestra ventaja competitiva. Somos un equipo no una selección", añadió el seleccionador.



Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, dio las gracias en especial a María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte, "por haber tenido su primera presencia institucional con el baloncesto", comentando que era "más que un impulso".



"Es un verano muy especial para la FEB y para este equipo porque se celebrará del 22 al 30 de septiembre la copa del Mundo de baloncesto en Tenerife, la primera vez que se va a disputar en nuestro país", apuntó.



El presidente de la FEB informó de que este martes "parten para Palma de Mallorca para comenzar la primera fase de la preparación. Se me acaban los adjetivos para calificar a estas jugadoras. Tienen ese gen competitivo y de familia que le transmitieron sus predecesoras como Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, Marta Fernández y Anna Montañana, que son las mejores 'madres' de esta ilusión y talento", declaró.



"En la Federación", añadió, "estamos ilusionados y motivados ante el reto más importante de siempre del baloncesto femenino español, pero estamos muy tranquilos por dos motivos, uno porque el trabajo organizativo se está haciendo y haciendo muy bien y estoy convencido de que vamos a tener la mejor Copa del Mundo de la historia, pero, además, porque tenemos un equipo del máximo nivel que va a competir contra las mejores jugadoras del mundo".



"Cuando la pelota se lanza al aire nunca se sabe lo que puede pasar, pero cuando ves la trayectoria de este equipo, la calidad y experiencia del cuerpo técnico, la ilusión y el talento y el compromiso de las jugadoras, está claro que el porcentaje de éxito aumenta exponencialmente", finalizó Jorge Garbajosa.