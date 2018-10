Manolo Jiménez se lleva dos barriles de pólvora al Estadio de los Juegos Mediterráneos

La UD Almería y la UD Las Palmas se miden este sábado en el estadio de los Juegos Mediterráneos (19.00) con la intención de confirmar el buen caminar por LaLiga 1/2/3 y olvidar los traspiés que sufrieron la pasada jornada, en la que los andaluces perdieron como visitantes y los canarios empataron en casa. Los amarillos tratarán de reencontrarse con el gol después de dos partidos consecutivos sin marcar, frente al Sporting de Gijón fuera de casa (1-0) y al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria (0-0).

El conjunto canario afronta el encuentro con cinco bajas, los lesionados Gaby Peñalba y Jerónimo Figueroa 'Momo', así como los internacionales Rafa Mir (España sub'21) y Hadi Sacko (Mali), y a última hora la de David García por su inminente paternidad. La ausencia del defensa y capitán, quien abandonó el último entrenamiento previo al viaje al conocer la noticia, obliga a cambiar la defensa habitual, con la opción del argentino Martín Mantovani para ocupar su puesto en el centro de la zaga.

Además, las ausencias de Mir y Sacko, jugadores de banda, abren el abanico de posibilidades a otros futbolistas con menos protagonismo, y dos posibilidades: Fidel, exjugador del Almería, podría ocupar el flanco izquierdo, o bien Sergio Araujo actuar como titular, formando la delantera con Rubén Castro en un 4-4-2. Las sensaciones que dio el delantero argentino en su reaparición la semana pasada fueron buenas, aunque el entrenador, Manolo Jiménez, deberá decidir ahora si utilizarlo de entrada, o bien como revulsivo en la segunda parte, como hizo ante el Alcorcón, y dosificar así su carga de minutos después de una larga inactividad.

La última vez que Las Palmas visitó el estadio de los Juegos Mediterráneos fue en 2013, en la eliminatoria de ascenso que perdió ante el Almería, con derrota por 2-1, aunque esa misma temporada, en la liga regular, había ganado por 2-3. En las diferentes denominaciones del club local, la Unión Deportiva solo ha ganado dos veces en sus visitas ligueras a Almería (la otra fue en la temporada 1980-81, por 0-1).



Los almerienses cayeron en Córdoba (1-0) sin aproximarse a la imagen del equipo que manejó los tres partidos anteriores, en los que logró la victoria para situarse en una cómoda posición en mitad de la tabla. Recuperar esas señas de identidad son claves para tratar de superar a un adversario sobre el que la plantilla y técnico, Fran Fernández, han calificado de gran equipo.

Ante Las Palmas, un rival llamado a estar en lucha por el ascenso, la afrenta será complicada, con la obligación de recuperar el trabajo defensivo que le hizo encajar solo un gol en tres jornadas de Liga. A la cita del sábado, el Almería llega con una ausencia y una duda. La expulsión del linarense José Corpas en Córdoba da qué pensar sobre quién será el sustituto.

Todo apunta hacia Chema Núñez, que muchas veces ha jugado por el costado derecho de la media punta con el filial, aunque también podría jugar como enganche y que Juan Carlos Real se desplazara a esa banda.

De todas formas, la opción de Juanjo Narváez tampoco está descartada. El jugador cedido por el Betis llegó prácticamente sin pretemporada y los minutos de los que ha ido disfrutando le colocan en buena posición a la hora de entrar en las 'quinielas'.

La otra duda está en si Juan Ibiza llega o no para jugar el partido. El central se lesionó en el minuto 34 del partido en Córdoba y su trabajo de campo no se produjo hasta el jueves. Caso no de entrar en la convocatoria, lista que se sabrá el mismo sábado, su plaza en el once podría ser para Ángel Trujillo.

Otra duda se refiere a cómo se 'personarán' los de Manolo Jiménez sobre el terreno de juego, si lo harán buscando el triunfo desde el inicio o serán más 'recatados'.