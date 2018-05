Lanzarote y Mensajero, eliminados, San Fernando y Tenerife B disputarán las semifinales para ascender a Segunda B

Dos equipos canarios han superado la primera fase por las eliminatorias de ascenso a la división de bronce del fútbol español, por un lado el Tenerife B, que caía eliminado por el valor doble de los goles ante el Internacional de Madrid, encuentro disputado en el Estadio capitalino y ante más de cuatro mil espectadores en las gradas.



Por su parte, el San Fernando, haciendo valer el resultado de la ida (3-1) en Maspalomas, y pese a caer con gol en propia puerta de Amado, en los minutos finales, también pasa al bombo del próximo lunes, mientras que Mensajero y Lanzarote cedían en sus partidos, y no pasaron de esta primera fase de las eliminatorias.



El filial traía un peligroso empate a cero goles de Madrid, y eso se vio en su partido de este domingoi, cuando a los catorce minutos, Rivero ponía por delante en el marcador a los madrileños, pero antes del descanso, Fede, a lo Panenka, sube el empate al marcador, y la oportunidad de ganar el partido.



Tras el descanso, el filial lo intentó, pero le faltó serenidad, y también que el colegiado del encuentro no fuera confundido por uno de sus asistentes, ya que en el minuto sesenta y tres, Marwan enviaba a la red un rechace del travesaño, tras disparo de Roberto Bolaños, que consideraron los trencillas como jugada antirreglamentaria.



El Mensajero volvía a caer derrotado, esta vez en el Silvestre Carrillo, con un gol al filo del descanso de Alberto García, lo que ya era una pesada losa para los de José Antonio Robaina, que debían subir al electrónico, tres goles. Pero a medida que pasaban los minutos y el partido llegaba a su fin, aumentaba la precipitación local, que finalizaba la eliminatoria con nueve jugadores sobre el terreno de juego.



El San Fernando, pese a la derrota por la mínima, hizo valer el resultado de Maspalomas para meterse en la segunda fase eliminatoria, demostrando oficio y sapiencia, ante un ?veterano? Marino de Luanco que se desesperó ante un sólido equipo grancanario.



Al final, gol en propia puerta de Amado al intentar un despeje, que no le impide al conjunto de Tino Déniz para seguir en competición.



El Lanzarote fue víctima de sus propios errores, y tras el empate del primer partido en Arrecife, salía derrotado ante el Villarrobledo por dos tantos a cero. Los goles del conjunto manchego llegaron en la primera parte, y casi se hizo innecesaria le segunda, pues el conjunto de Manolo Martínez fue superior, como así mismo reconocía el entrenador lanzaroteño Maxi Barrera.