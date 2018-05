El Tenerife visita Cádiz en busca de un milagro

El Cádiz recibe este domingo al CD Tenerife obligado a ganar para dar un paso decisivo hacia la promoción de ascenso, mientras que el Tenerife quiere finalizar el curso con una buena dinámica que no lastre el proyecto del próximo.



Los cadistas, sextos con 63 puntos por los 57 de los chicharreros, undécimos, pueden sellar su clasificación para la fase de ascenso a Primera siempre que ganen y pinchen los equipos que tienen detrás en la clasificación: Numancia, Oviedo y Osasuna.



Se miden el equipo menos goleado de la categoría, un Cádiz que ha encajado veintiséis goles en cuarenta partidos, y el quinto máximo goleador, un Tenerife que ha anotado dieciséis goles más que los amarillos, 56 por cuarenta.



El Tenerife ganó la pasada jornada al Sporting (1-0) y ahora quiere hacer lo mismo ante el Cádiz, que la pasada jornada perdió 3-1 en su visita al Barcelona B.



El equipo de Álvaro Cervera, que sólo ha encajado más de dos goles en cuatro partidos de los cuarenta que se llevan jugados, la semana pasada mordió el polvo al recibir tres goles en el Miniestadi, algo que sólo le ha sucedido dos veces este año.



En la actual tesitura, el Tenerife puede ser juez de la clasificación del Cádiz para disputar la promoción, después de haberse enfrentado ambos la pasada temporada y eliminar los tinerfeños a los gaditanos en dicha fase.



En el Cádiz, de nuevo se cae de la convocatoria el extremo Salvador Sánchez Ponce 'Salvi', que está lesionado y no ha podido recuperarse a tiempo, mientras que en la delantera es baja David Barral, también con problemas físicos.



El volante Jon Ander Garrido cayó lesionado la semana pasada frente al Barcelona B y es una baja sensible en el centro del campo.



El Cádiz ha recibido veintiocho veces al Tenerife en su estadio, con un saldo de quince triunfos locales, seis empates y siete victorias visitantes.



Mientras, el CD Tenerife afronta su, salvo milagro en las dos últimas jornadas, la última salida de la temporada con el objetivo de finalizar el curso con una buena dinámica que no lastre el proyecto del próximo curso.



Aunque solamente una rocambolesca combinación de resultados permitiría a los canarios llegar a la última jornada con opciones matemáticas de clasificarse para la promoción, desde el vestuario blanquiazul se ha desprendido el mensaje de que, admitiendo que las opciones son escasas, van a tratar de exprimir las posibilidades lo máximo posible.



Sin embargo, poco se ha hablado en la isla del partido de este domingo ante el Cádiz, puesto que la atención se ha centrado en la posible renovación de Joseba Etxeberria, el futuro de algunos jugadores o, incluso, la fase ascenso del filial a Segunda División B, que si gana mañana en el Rodríguez López al Internacional de Madrid ascendería directamente.



En el conjunto blanquiazul son baja por lesión Samuele Longo y Samuel Camille, mientras que Juan Villar ha superado las molestias físicas que ha padecido durante la semana y ha entrado en la convocatoria. Alineaciones probables: Cádiz: Cifuentes; Correa, Marcos Mauro o Servando, Kecojevic, Oliván; Abdullah, Álex Fernández, Eugeni, Perea, Álvaro; y Carrillo.



Tenerife: Dani Hernández; Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Aveldaño, Iñaki; Alberto, Luis Milla; Juan Villar, Bryan Acosta, Mula; y Casadesús.



Árbitro: Alvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).



Estadio: Ramón de Carranza.



Hora: 20.30.