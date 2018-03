El Villarreal se aprovecha de los regalos defensivos de la UD Las Palmas

El Villarreal rompió su mala racha y logró la victoria ante una UD Las Palmas caótica en defensa, con goles en el segundo tiempo del colombiano Bacca y de Sansone -de penalti-, en un choque en el que los visitantes se limitaron a aprovechar las enormes facilidades del equipo canario.



Toda la mejoría defensiva que había experimentado el conjunto isleño en las últimas jornadas la tiró por la borda ante un rival que también demostró no estar en su mejor momento, porque el partido se prestaba para ganarlo por goleada por la cantidad de ocasiones no convertidas.



En una primera parte equilibrada, con oportunidades en las dos porterías, fue ya el conjunto castellonense el que llevó más peligro y pareció estar más cerca del gol, aunque Asenjo también debió intervenir con acierto a disparos de Calleri y Halilovic.



En el Villarreal estuvo muy activo Raba, novedad en el once inicial. El jugador cántabro ya probó en el minuto 3 a Chichizola con una volea de zurda que rechazó el portero argentino.



El equipo de Calleja amenazaba con aproximaciones y buenas maniobras, pero le faltó velocidad y precisión ante las dudas defensivas de Las Palmas, con muchas pérdidas en la salida de balón.



El colombiano Bacca, muy desacertado, disparó flojo en el minuto 12 tras un pase de Manu Trigueros, y cuatro más tarde, en el área contraria, Rukavina debió cruzarse ante la llegada de Aguirregaray.



Y es que la Unión Deportiva, con dos puntas natos como Calleri y Expósito, acumuló muchos futbolistas por dentro porque sus teóricos extremos, Halilovic y Tana, ceden la posición con facilidad en su tendencia natural a irse al centro.



El Villarreal perdió a su capitán Jaume Costa por un golpe recibido en la rodilla izquierda en un choque con un propio compañero, por lo que el conjunto groguet acabó formando con laterales novedosos, ya que en el derecho, Rukavina cubrió la baja del sancionado Mario Gaspar.



En el minuto 37, Bacca volvió a frenar de forma incomprensible un ataque en el que llevaba ventaja para encarar a Chichizola, y prefirió recortar para acabar la jugada con un disparo muy desviado.



La primera parte acabó con la sensación visitante de haber desaprovechado una gran ocasión de irse al descanso con ventaja ante un adversario dubitativo y limitado, prisionero de su difícil situación, agravada por el triunfo del Levante el día anterior.



Así lo entendió el entrenador local, Paco Jémez, que realizó dos cambios al descanso y abandonó la idea de la doble punta, pero ello no cambió demasiado el registro del partido, con un Villarreal que siguió falto de ideas para plasmar en gol sus continuas llegadas.



Reapareció Sansone para intentar dar luz al ataque hoy rojillo, pero fue Bacca el que convirtió seguramente la ocasión más complicada, con un duro disparo que pegó en el travesaño antes de entrar, tras un gran pase al espacio de Fornals.



Poco después, en mitad del caos defensivo de Las Palmas, Bacca falló dos goles clamorosos, a puerta vacía, y en ambas ocasiones después de regatear a Chichizola. El colombiano se empeñó en darle una vida extra al equipo local, antes de ser sustituido.



La actitud del Villarreal en el tramo final, contagiado por el ritmo parsimonioso de su rival, puso en evidente peligro el triunfo porque la distancia en el marcador era exigua, y la Unión Deportiva pudo incluso empatar en un remata de cabeza de Momo que se marchó fuera en el minuto 89.



En una posterior jugada, ya en el tiempo de prolongación, Sansone se plantó en solitario ante Chichizola y fue derribado por Gálvez. El central fue expulsado -será baja para el importante partido en Coruña el próximo sábado-, y el delantero italiano convirtió la pena máxima para certificar la justa victoria visitante. Ficha técnica: 0. UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo (Nacho Gil, min. 79), Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Halilovic, Etebo (Benito, min. 46), Vicente Gómez, Tana; Erik Expósito (Momo, min. 46) y Jonathan Calleri.



2. Villarreal CF: Sergio Asenjo; Rukavina, Bonera, Álvaro, Jaume Costa (Adrián Marín, min. 35); Fornals, Rodrigo Hernández, Manu Trigueros, Roberto Soriano; Raba (Sansone, min. 59) y Bacca (Samu Castillejo, min. 80).



Goles: 0-1, min. 67: Bacca. 0-2, min. 92: Sansone, de penalti.



Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán). Expulsó al jugador local Gálvez (min. 91) por derribar a un rival como último defensor. Además, mostró tarjeta amarilla a su compañero Ximo Navarro (min. 61) y al visitante Jaume Costa (min. 17).



Incidencias: partido disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 18.907 espectadores, según informó el club local.