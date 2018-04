Podemos propone un centro de tecnificación de lucha canaria y juego del palo

El diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, Francisco Déniz, ha anunciado este sábado que presentarán varias enmiendas a la Ley del Deporte con el fin de que se ponga en marcha un centro de tecnificación deportiva, exclusivo para deportes autóctonos y juegos tradicionales, como la lucha canaria y los juegos del palo y garrote.



Francisco Déniz, en un comunicado, ha asegurado que hay centros de tecnificación deportiva de voley playa y halterofilia, que están muy bien y hay que seguir apoyando, pero no hay uno de lucha canaria, y de ahí la desesperación de muchos luchadores.



Asimismo, Podemos presentará propuestas para que la Ley incluya la lucha canaria en un listado de deportes de alto nivel y alto rendimiento con el fin de que los luchadores puedan beneficiarse de programas de formación educativa e inserción laboral.



"Si el Consejo Superior de Deportes no nos reconoce la lucha como deporte, otorguemos certificados para nuestros luchadores para beneficios en nuestra Comunidad Autónoma, al igual que Navarra los otorga a sus jugadores de pelota, pelota vasca y deportes rurales", ha manifestado.



El diputado de la formación morada también ha incidido en que las modificaciones que se presentarán al texto por parte del Grupo Parlamentario Podemos Canarias se encaminarán a "conseguir una ley igualitaria que regule la situación de las mujeres deportistas profesionales".



En este sentido, ha criticado en que el texto presentado por el Gobierno "no especifica que se obligue a cumplir, por ejemplo, la paridad en directivas o federaciones, ni tampoco prevé sanciones para el incumplimiento".



También ha denunciado que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, fomente los videojuegos competitivos sedentarios en la infancia y en la adolescencia, lo que, a su juicio, no debería de fomentarse con dinero público.



"Algo huele mal, porque no es normal lo que está sucediendo con esta cuestión, desde que antiguas consejeras de Educación se dediquen a la promoción de los videojuegos competitivos de la UD Las Palmas a permitir que se realicen encuestas sobre el gusto de los videojuegos en algunos institutos", ha afirmado.