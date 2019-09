Gabriel Rufián: "Errejón es culpa de Podemos"

Gabriel Rufián ha repartido culpas de la repetición electoral entre PSOE y Podemos aunque ha incidido en la responsabilidad del partido que lidera Pablo Iglesias porque "del PSOE no esperamos nada". "Avisamos durante los debates de investidura de que la irresponsabilidad era histórica, casi negligente, y quetoda izquierda lo iba a pagar porque el adversario en estas elecciones no serán ni Vox, ni PP ni Ciudadanos, sino la abstención".

El mismo día en que se disuelven las Cortes ante la repetición electoral, Rufián cree que Podemos debió "apoyar la investidura del PSOE y erigirse como líder de la oposición. Y creo que habría salido a hombros del Congreso". Y que "los cuatro ministerios para un partido con cuatro años de vida habría sido un éxito histórico para la izquierda, la que ha perdido toda la vida".

"Decían que era una humillación y le decíamos Pablo, que te humillen no es que no te den un ministerio, que te humillen es que te metan en la cárcel por tus ideas y si nosotros estamos aquí, la pregunta es por qué tú no".

Sobre que Más Madrid vaya a presentarse a las generales, Rufián cree que "el Conde de Montecristo en que se ha erigido Errejón es culpa de Podemos": "Deben hacer una reflexión interna porque vemos que muchas confluencias que con mucha ilusión aceptaron la confluencia con Podemos, ahora van a virar hacia el espacio de Íñigo Errejón".

Rufián ha insistido en que su papel fue interpelar a Podemos "porque entendíamos que desaprovechaba una oportunidad histórica" y forzar las elecciones del PSOE: "¿Cuál es la alternativa? ¿Que gane la derecha, que se aplique el 155, más gente en la cárcel, que Marcos de Quinto sea ministro de Economía? El PSOE siempre que puede elegir, elige la peor opción. El PSOE no hace, al PSOE se le obliga a hacer. Y consideramos que nosotros podríamos hacerle hacer".

Detenciones en los CDR

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso ha esquivado hablar de ‘montaje’ policial por las detenciones en los Comités de Defensa de la República (CDRs) pero critica "las formas de la Guardia Civil. Me parece anormal que se detenga a gente de madrugada y por la tarde estén en su casa, tan peligrosos no serían".

"¿Es antidemocrática la detención? A los hechos me remito. No vamos a asumir según qué discursos ni ser irresponsables, pero todo el mundo recuerda de cuando se acusó a unos chavales de fabricar bombas y fue Dixan, detergente, todo el mundo recuerda a los chavales de Altsasu, a Tamara en Viladecans.

Rufián ha llamado a "la prudencia" pero ha insistido en que "las garras de según qué poderes fácticos de hacer ver que en Catalunya hay violencia son obvias. El relato está hecho, e invito a todo el mundo a tener paciencia y esperar. Me parece bastante anormal que se detuviera a gente frente a sus hijos a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde estaban en su casa, igual no eran tan peligrosos".

