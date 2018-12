Grandes parejas del rock and roll

Nuevo especial monográfico de música con algunas de las canciones de amor que han marcado la historia contemporánea, de Birkin y Gainsbourg, PJ y Nick Cave, Sonny y Cher, June Carter y Johnny Cash, Nico y Morrison, Bob Dylan y Joan Baez, Kurt y Courtney, Miles y Juliette Greco, John y Yoko. De la mano de la ilustradora Marisa Morea, que ha publicado el libro “ I will always love you”.

Temazos para nuestro recorrido musical particular en la carnicería de eldiario.es con una playlist de las que no debes perderte.

