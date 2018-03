Beksinski, el lado oscuro del surrealismo

Viajamos a La Isla de los Malditos para descubrir culturas y personajes perdidos en la historia.

AKA Javier Díez Ena.

Periodista y músico (contrabajista y thereminista principalmente). Miembro de los grupos Dead Capo, Ginferno y Forastero. Ha formado parte de las bandas de Ainara LeGardon y Aaron Thomas y colaborado en estudio y/o directo con gente como: Standstill, Hyperpotamus, Damo Suzuki (Can), Javier Corcobado, Julio de la Rosa, Javier Colis, Clint, Toundra, Bruno Galindo, Caballos de Düsseldorf, Strand, Biodramina Mood, Alondra Bentley etc. Ha impartido talleres y ponencias en torno al theremin (MediaLab 2007, Encuentros Klabbing 2008, Red Bull Music Academy 2012, TED Madrid 2013 etc.). Ganó en 2009 el Premio Audiciones (Fundación Canal) en la categoría de música electrónica.