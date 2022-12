Las mil y una caras de la violencia

Me sigue sorprendiendo que los datos del Barómetro Juventud y Género manifiesten que, uno de cada cinco adolescentes y jóvenes varones de 15 a 29 años crea que la violencia de género no existe, y que es solamente un “invento ideológico” o que muchos jóvenes vean como algo normal las letras de muchas canciones que se escuchan en cadenas musicales y otros canales de Internet. Que no crean que esas letras son la antesala de conductas sexistas y machistas. Que incluso algunos manifiesten que quizás yo esté exagerando un poco en ver estos riesgos en esas letras de canciones con las que trabajamos en clase la desigualdad social, en este caso por cuestiones de género.

Algunas de las frases de estas canciones son realmente espeluznantes y desagradables.

Sin embargo, tampoco me sorprende cómo estos jóvenes, muchos de ellos y ellas alumnado mío y futuro profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, muestran interés y actitud por cambiar el mundo, por no tolerar estas conductas en sus clases, entre esos niños y niñas que tendrán bajo su responsabilidad. Y no me sorprende porque son jóvenes realmente implicados.

¿Contradicción? No lo creo. Muchas veces conduciendo se me mueven solas las caderas sin ser muy consciente de la letra de la canción que me lo produce, por eso quizás mi alumnado lleva razón cuando me dice que mientras están bailando estas canciones en una discoteca, no están tan pendientes de sus letras.

En cualquier caso, lo cierto es que la normalización de determinadas expresiones y conductas es tal que se diluyen en una realidad aplastante. Desde 2003, 1.172 mujeres asesinadas en España y 48 menores de edad asesinados desde 2013 por violencia de género. 87.508 denuncias entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 y 19.881 órdenes de protección iniciadas en este mismo periodo de tiempo Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Presente en todo el mundo

Más de un tercio de la población mundial de mujeres y niñas ha sido o es víctima de este tipo de violencia machista por lo que podemos aseverar con contundencia que la violencia contra la mujer está presente en todo el mundo y que afecta a todos los sectores de la sociedad, que no son hechos sociales exclusivos de las clases bajas y países menos o poco desarrollados. Y que las mujeres con discapacidad, por ejemplo, tienen un porcentaje mas elevado todavía de sufrir violencia a lo largo de sus vidas y desde que son niñas.

Hay múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito privado: la violencia económica (control total sobre los recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos o prohibiéndole trabajar, creando así una dependencia económica); violencia psicológica (provocar miedo a través de la intimidación, amenazar con causar daño físico, destruir bienes, forzar al aislamiento de amistades, familia…); violencia emocional (minar la autoestima a través de críticas constantes, infravalorar sus capacidades, insultos, abusos verbales…); violencia física (causar o intentar causar daño empleando la fuerza física contra ella, incluyendo daños a la propiedad); violencia sexual (obligar a participar en un acto sexual sin su consentimiento) Tipos de violencia | ONU Mujeres (unwomen.org)

Sin olvidarnos de la violencia vicaria (las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género son víctimas directas de violencia machista e incluso se les utiliza por el maltratador para hacer daño a la madre).

Y de otras formas de violencia sobre las mujeres que suponen una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y, por lo tanto, una forma de violencia contra la mujer. Este es el caso de la mutilación genital femenina (procedimiento que conlleva una ablación parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión causada a los mismos por motivos no médicos) y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (reclutamiento, transporte, embarque o recepción de personas, por medio de amenaza, uso de la fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad, o mediando pago o beneficio económico en la obtención del consentimiento de una persona para que ceda el control sobre otra con el propósito de su explotación. La explotación incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos) Otras formas de violencia sobre la mujer - Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En estas últimas semanas se ha visibilizado un tipo de violencia, la política, sumándose a todas las anteriores

Además, en estas últimas semanas se ha visibilizado un tipo de violencia, la política, sumándose a todas las anteriores. Pero hay muchas más, y que también puede tener enfoque de género, violencia institucional; violencia verbal; violencia laboral; violencia en la escuela (bullying o acoso escolar); violencia racista; violencia clasista; violencia cultural; violencia religiosa; violencia tecnológica, y por qué no, la violencia en el deporte entre otras muchas, ya que la violencia tiene mil y una caras.

Todas ellas tienen en común la violencia, es decir, la utilización de la fuerza de manera desproporcionada que desemboca en un acto violento ya sea éste una acción furiosa, intensa o turbulenta, la alteración del orden, o una expresión agitada y destructiva, y que, además, tiene una intención premeditada de dañar, agredir o destruir. Y en cuestión de género, todas ellas tendrían en común que esa violencia, sea cual sea su forma, tiene como objetivo a la mujer (y niñas) por el mero hecho de ser mujer.

Las violencias sobre las mujeres están arraigadas en un conjunto de creencias, poder y controles patriarcales que vienen de muy lejos y que se siguen alimentando de las persistentes desigualdades de género y las actitudes sobre el género y la sexualidad.

No se me ocurre otra forma mejor para acabar con este sometimiento que la educación, como palanca de cambio, ya que, solamente poniendo nombre a todas estas creencias patriarcales, reconociendo la violencia, sabiéndola identificar, estando formado en igualdad, es posible diseñar programas efectivos y con enfoque interseccional, que permitan la redefinición de la masculinidad, la eliminación de la victimización de la mujer, la tolerancia cero…

Y por eso voy a seguir trabajando la desigualdad social por cuestiones de género en las aulas universitarias, con letras de canciones, con películas, spots publicitarios, documentales, fotografías… y también, por supuesto, con textos y lecturas, porque si las sociedades llevan intrínsecas los cambios sociales, seamos capaces de transformarlas.