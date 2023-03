¡Que vienen los sociólogos!

Seguramente sería el título elegido si Mariano Ozores tuviera la encomienda de hacer una película sobre la influencia de las encuestas en las elecciones.

Aunque los equipos demoscópicos y de sondeos son multidisciplinares, en este caso, yo voy a hablar de mi libro.

Y es que quedando 74 días para la celebración de las elecciones locales y regionales, podrán observar cómo una horda de sociólogos y sociólogas desorientada y hambrienta de datos pululan por nuestros pueblos y ciudades.

Sus habitantes los miran con ojos perplejos, y más de uno se lanza a hacer slanones de esquina a esquina pensando que son comerciales de cualquier ONG. Tampoco andan muy lejos en su predicción. Es más, probablemente se los encuentren llamando a su casa, anticipándose y a codazo limpio con algún vendedor de fe en su rutina de la puerta a puerta. ¡Oiga, que el dato es el dato!, como diría Tezanos.

También es probable que reciba una llamada sometiéndole a una serie de preguntas sobre su intención de voto y/o satisfacción con la vida en general, y antes del “Hola, buenos días” hayamos pulsado el botón rojo rechazando así una mega oferta inmejorable sobre su tarifa de wifi. Otro error.

Y para colmo, podrán recibir una invitación “online”, si forman parte de la prestigiosa comunidad internauta, también conocido como cuestionario autoadministrado. No se asusten, no se tratará de ningún familiar lejano de Norteamérica al que le han retenido las maletas y los pasajes en el aeropuerto y tras un ingreso económico en un una “nada sospechosa” cuenta bancaria domiciliada en Kenia podremos obtener una suculenta herencia.

Dejémonos de chascarrillos y vayamos a ver qué ocurre con nuestros ciudadanos, y cómo perciben las encuestas y estudios demoscópicos.

¿Por qué desconfiamos de las encuestas?

La mayoría de españoles y españolas desconfía de las encuestas. Según el CIS, en 2017, seis de cada diez españoles (59 por ciento) declaraba confiar poco o nada en sus resultados.

¿Los motivos? Principalmente son tres:

Primero, tenemos el convencimiento de que sólo transcienden los resultados de las encuestan que convienen. Percibimos que las encuestas que se están publicando son elaboradas con el objetivo de influir en el resultado, y en ningún caso de informar. Transciende la idea de que nos manipulan a través de mecanismos de persuasión.

Segundo, la desconfianza del principio de representatividad fruto de la poca o nula cultura estadística. Nos cuesta asumir que otros individuos con características similares a las nuestras puedan mostrar actitudes e inquietudes afines. Eso que llamamos la muestra representativa.

Tercero, debido al desencanto social con la política y el proceso electoral, se incrementa progresivamente el número de electores que retrasan cada día más el momento de decisión de su voto, repercutiendo directamente en un mayor recelo a la hora de transmitir su predilección partidista.

“La única encuesta válida es la de las urnas”. Esta frase la van a oír a menudo en boca de diferentes cargos políticos durante estas semanas. Sobre todo si vienen mal dadas.

Pero en cambio, si son favorables escucharan: “es el resultado al buen trabajo”, “los datos nos avalan”, “vamos por el buen camino”. Los equipos de asesores y de campaña saben que la publicación de encuestas favorables a sus candidaturas les genera un fuerte efecto 'bandwagon' (electores indecisos a votar por el candidato que esté adelante en las encuestas). El resultado favorable sube la moral de la tropa (militantes activos) y aumenta el número de simpatizantes (militantes pasivos). Sí, en España somos muy de “subirnos al carro vencedor”.

Pero ojo, unos malos resultados en las encuestas también pueden provocar que los electores sientan la necesidad de apoyarlo, y puedan modificar su intención de voto a su favor. Éste es el efecto 'underdog'.

Si al menos favorable en las encuestas se le viste de victimario, el electorado volátil e indeciso acude en socorro del probable perdedor ocasionando así un vuelvo en las urnas

Un ejemplo de cómo en España si se construye un perdedor con agilidad y astucia se le puede hacer un digno ganador lo encontraríamos en el denominado efecto “gran hermano”. Si al menos favorable en las encuestas se le viste de victimario, el electorado volátil e indeciso acude en socorro del probable perdedor ocasionando así un vuelvo en las urnas. (La audiencia ha decidido…).

Y como no sólo de datos vive el sociólogo, también entra en juego lo que vamos a denominar el “Masterchef demoscópico”, alta cocina, donde empresas encuestadoras, centros de investigación, consultoras de innovación o de mercado, cuentan ya con varios tenedores en su haber. Misma materia prima, mismos ingredientes, no siempre dan como resultado el mismo guiso. Y se debe, evidentemente, a la interpretación de la receta que cada cocinero aplica entre fogones.

Partimos de cuáles son los ingredientes básicos del plato principal: intención directa de voto, simpatía por alguna de las formaciones políticas, voluntad de comparecer a votar; además incluimos otra serie ingredientes secundarios que complementan el manjar: conocimiento y evaluación de los líderes políticos, evaluación de la gestión política de los distintos partidos, preferencia y percepción del ganador de las elecciones, evaluación de la situación económica y social, la posición en la escala ideológica, etc. Y finalmente añadimos los distintos aderezos y tiempos de cocción, y es ahí, donde se puede decir que “cada maestrillo tiene su librillo”. Adquiere protagonismo el análisis, la interpretación y el tratamiento de los datos que lleva a cabo el investigador.

A fin de cuentas, la cocina electoral usada con buen criterio debe tratar de corregir los posibles sesgos y desvíos que se producen para estimar lo mejor posible el comportamiento electoral último de los ciudadanos, por ello, la cocina electoral no sólo es contingente, sino además necesaria.

Contiene 'spoilers'

Una advertencia, lo importante no son los datos concretos de una encuesta, sino la tendencia que muestran una serie de encuestas homogéneas a lo largo del tiempo. Pero tengan cuidado, busquen su ficha técnica, y huyan de aquellas que no muestran ni cómo ni cuándo se realiza una encuesta, ni cuál es la muestra, ni nivel de confianza o margen de error. No les den la más mínima credibilidad.

Las encuestas recoge espontaneidad, y son más un reflejo de la realidad en un escenario determinado, que una predicción. Por ello, es culminante tener en cuenta el periodo en el que se realiza la consulta, y el contexto económico, político y social en el que se encuentra inmerso.

No olviden nunca aspirar a ser ciudadanos competentes.