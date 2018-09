No somos ningún invento y seguimos luchando

Como paciente oncológica, que he sufrido una mastectomía por cáncer, quiero denunciar públicamente el abandono real que sufrimos las mujeres de Guadalajara por parte del SESCAM, que estamos en lista de espera para la reconstrucción mamaria con Colgajo Diep, el único posible tras los daños ocasionados por el tratamiento de radiación.

El pasado día 18 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Guadalajara, en el salón de actos del Centro de la Fundación de Obra Social de Ibercaja, una conferencia de carácter público -organizada por la AECC- sobre la reconstrucción mamaria, a la que asistimos muchas mujeres, pacientes de cáncer y familiares.

La exposición de la conferencia fue realizada por el Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Guadalajara, el doctor Emilio García Tutor, al que tengo que agradecer su sinceridad al manifestar, públicamente (y también particularmente en la consulta médica en el hospital, como paciente) que este tipo de operaciones actualmente no se está realizando por falta de personal. Es más, aunque se contratase personal, hasta el 2020 no me podría operar por la acumulación de trabajo que tiene el Servicio de Cirugía Plástica. Lo que en el mejor de los casos, en mi caso particular, supondría que desde que sufrí la mastectomía en marzo de 2017, pasarían al menos tres años hasta la operación de reconstrucción.

Claro, esto es siendo optimistas, y si mañana mismo contratasen los dos cirujanos plásticos que hacen falta. Pero hoy por hoy no se hace este tipo de intervención. Es decir, estamos en una situación de absoluto abandono, en el limbo, sin horizonte; porque ni si quiera nos ofrecen una luz al final del túnel, no nos ofrecen la posibilidad de remitirnos a la Comunidad de Madrid, al Hospital de La Paz o al Ramón y Cajal donde sí realizan este tipo de operación. Sólo nos queda una espera hoy incierta e ilimitada. El doctor García Tutor manifestó públicamente en la citada conferencia: “Mi sentimiento es de frustración”

No soy la única, ni se trata de un caso particular o aislado. Allí todas las mujeres presentes en la reunión denunciaron públicamente el dolor y daño psicológico por esta situación e incluso pudimos escuchar el testimonio de la última paciente a la que llamaron del Hospital de Guadalajara para operar en septiembre de 2017, pero anularon la operación por falta de personal; y desde entonces, espera como el resto de nosotras, una espera que es indefinida y que te lleva a la desolación.

Quiero recordar que somos víctimas de una grave enfermedad, supervivientes de una lucha continúa, que seguimos siendo pacientes oncológicas y en guerra contra el cáncer, que cada día nos miramos al espejo y las cicatrices de las mutilaciones nos recuerdan que somos guerreras… Duelen las heridas, duele el alma, pero más duele la incomprensión y el abandono.

Es muy triste que además de luchar contra esta grave enfermedad, haber pasado tratamientos tan duros como la quimioterapia, radioterapia o tratamientos hormonales, también tengamos que luchar contra una Administración Pública que nos da de lado; y más triste aún es tener que leer las declaraciones del PSOE en algún medio de comunicación digital diciendo que la denuncia del PP de estos hechos, es mentira o que son inventos de Ana Guarinos…

Bastante carga llevamos ya encima como para que nos echen piedras. No, señora portavoz del PSOE, no somos ningún invento y no quieran negar la mayor, sean más respetuosos, precisamente esa falta de sensibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha es la causante de esta indignante situación.

Lo menos que podrían hacer es pedir perdón y ponerse del lado de las víctimas, nosotras, sin más color que el rosa.