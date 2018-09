"Quien tiene que cambiar, reformular o destruir su identidad son los hombres, no las mujeres"

El psicológo Pablo Nieva lo tiene claro: “Quien tiene que cambiar, reformular o destruir su identidad son los hombres”. Esta es su clave para poner fin al modelo patriarcal contra el que lucha la campaña contra la violación en cita ‘Sin un Sí, ¡es No!', puesta en marcha por el Instituto de la Mujer. La campaña, pionera en España, está articulada en torno a tres ejes: conductas preventivas, empoderamiento de las chicas y las mujeres y proyección de nuevas masculinidades sobre los chicos.

Para Pablo Nieva, también coordinador del Servicio de Asistencia Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, todas las campañas que se lleven a cabo desde cualquier Administración pública para generar igualdad y prevenir la violencia de género son muy positivas e indispensables, pero no son suficientes por eso hace especial hincapié en interpelar a los hombres sobre esta problemática. “Es muy difícil transformar los modelos patriarcales donde se legitima el deseo, y donde se ven los cuerpos de las mujeres como una mercancía. Es algo por lo que tenemos que seguir luchando a lo largo de las décadas y siglos como ya se lleva haciendo desde la primera ola del feminismo”.

Este experto considera que es importante que interpelemos a los varones de cualquier edad, más a los jóvenes, "pero evidentemente la violencia sexual no tiene rangos de edad, se da desde la adolescencia hasta la vejez”. Considera que lo más importante es que los hombres se den cuenta de que crecen con unos privilegios que a priori les sitúan en una posición para reconocer lo que quieren hacer y en muchas ocasiones para legitimar lo que quieren hacer. “Ahí es donde tenemos que empezar a pensar, qué privilegios tenemos, desde dónde nos estamos moviendo y el impacto que tiene en la otra persona, en este caso en las mujeres”, explica Pablo Nieva.

El hecho de ser hombre no te coloca en una posición de vulnerabilidad ni fragilidad, según Pablo Nieva, y eso hace que luego no empaticen con las mujeres. “El poder mirar nuestra forma de colocarnos en estos privilegios nos va a permitir a los hombres llegar a un modelo de sociedad mas igualitaria, porque la igualdad no va a llegar porque las mujeres sigan luchando, aunque es necesario, pero realmente quien tiene que cambiar, reformular o destruir la identidad, somos los hombres y las que no tienen que cambiar son las mujeres”, explica Pablo Nieva.

Trabajar desde la infancia

Según Pablo Nieva es importante trabajar la igualdad desde la infancia porque se han hecho investigaciones que demuestran que el tono de voz, el tipo de adjetivos, y la forma en la que nos acercamos a hablar a un bebé, es diferente si es un niño o una niña. “Si es un niño, levantamos el tono, nos acercamos llamándole machote y eso va construyendo una posición en la identidad de él y le va generando una posición de poder y de legitimidad desde ese momento”. Es más, asegura que esa diferencia en el trato se empieza a ver incluso cuando se sabe el sexo y todavía está en el vientre de la madre.

“La perspectiva de marcar desde muy pequeños los sexos es algo completamente nocivo y puede sonar un poco más utópico pero la deconstrucción de la identidad sexual sería probablemente lo que nos llevaría a romper con la desigualdad”. Pablo Nieva asegura que cada somos más conscientes de que la violación en cita es otro tipo de violencia de género aunque eso no significa que lo tengamos integrado. “Por ejemplo, puedo reconocerme como alguien no racista pero luego cuando voy andando por la calle y me cruzo con un negro me asusto”. Por ello, asegura que a pesar de que pueda haber más reconocimiento no lo tenemos interiorizado del todo.

Preocupaciones de las chicas

Como coordinador del Servicio de Asistencia Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de Género en Castilla-La Mancha asegura que, lo primero que sienten las chicas que sufren una violación en cita es la sensación de culpa, de vergüenza por lo que ha pasado y en muchas ocasiones hasta se sienten responsables de lo que ha sucedido, por el propio manejo de la sociedad patriarcal que a quien señala muchas veces es a la propia víctima.

De ahí la importancia, señala, de campañas como la puesta en marcha por el Instituto de la Mujer para conseguir ya sea a través de las Administraciones como de los movimientos sociales, lo que a su juicio, pondría fin a esta problemática y es transformar o destruir las identidades de los hombres.