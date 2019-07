Within Temptation ponen la calma en un Resurrection Fest de tempestades

La banda neerlandesa de metal sinfónico Within Temptation ha sido la encargada este sábado de poner con su música de tintes góticos un punto más calmado al ambiente del Resurrection Fest tras tres días de desenfreno y metal extremo que han convertido la pequeña villa lucense de Viveiro en el lugar de referencia de este género musical.

Apenas superadas las once de la noche, los miembros de Within Temptation han salido al escenario y se han presentado ante el público con los primeros compases del sencillo "Raise your banner", extraído de su último álbum, "Resist" (2019), que hasta el momento ha cosechado una gran acogida por parte del público.

En la versión grabada de este tema, la portentosa voz de la vocalista Sharon den Adel, que se ha presentado vestida con un hábito blanco con el logo del grupo en la espalda y del que pronto se ha desprendido, está acompañada por la poderosa interpretación que a su lado hace Anders Fridén, cantante de la banda sueca In Flames, y a quien hoy ha suplido uno de los guitarristas.

"Resist", álbum que ha acaparado la mayor parte del repertorio de la actuación, está repleto de colaboraciones de Within Temptation con artistas de todo el espectro del metal y el rock duro, como es el caso de Jacoby Shaddix -voz de los californianos Papa Roach-, quien participa en "The Reckoning", canción que ha sido la siguiente en sonar.

No obstante, también ha habido espacio para piezas de otros trabajos, entre las que han destacado la celebrada "In the middle of the night" o "Faster", ambas incluidas en el disco de 2011 "The Unforgiving"; y que, a pesar de algunos problemas con el volumen del micrófono de la cantante, han sido de las más aplaudidas de todo el concierto junto al sencillo "Stand my ground", el tema que los catapultó a la fama mundial en 2004.

El concierto de Within Temptation incluso ha regalado una estampa sentimental poco propia de un festival de metal cuando, al interpretar una versión acústica de "Ice Queen", cientos de móviles y algún que otro tímido mechero, se han prendido entre el público para acompañar la solemne balada.

Tras un temprano amago de despedida la banda ha regresado al escenario para un bis donde han interpretado "What have you done" y -coro eclesiástico incluido- la clásica "Mother Earth", del disco homónimo de 2003, un fijo en sus conciertos desde entonces.

Para el tramo final de la noche, el Resurrection Fest ha colocado en la explanada principal los conciertos de Cult of Luna, cuyo post-metal recoge el lenguaje melódico de formaciones de metal más clásico y lo lleva a una intensidad todavía mayor con un sonido perturbador y oprimente; así como al veterano y carismático vocalista danés King Diamond, una suerte de Alice Cooper escandinavo, encargado de bajar el telón del escenario principal al son de sus grandes éxitos, entre los que se listan temas como "Abigail" o "Welcome home".

Termina así un festival que, en su decimocuarta edición, ha registrado alrededor de 100.000 asistentes entre todos sus días y que, en esta ocasión, ha concentrado en las jornadas del jueves y el viernes a sus dos mayores cabezas de cartel, ambos conocidos por su música agresiva y extrema: Slayer -cuyo concierto estuvo a punto de suspenderse por una aparatosa tormenta eléctrica- y Slipknot.

Como buenos cómplices de estas dos bandas míticas en la historia del metal, grupos como los estadounidenses Testament han recogido su mensaje y lo han hecho resonar de nuevo en el festival, a golpe de un acelerado thrash metal que ha animado la tarde a los miles de personas que ya empezaban a concentrarse en el recinto del muelle de Celeiro.

No obstante, el gran atractivo de las horas diurnas eran sus compatriotas Lamb of God, que regresaban al festival después de su última visita en 2013 y que -en su única fecha en España este año- han ofrecido el concierto más salvaje del día, ya que, desde el inicio con "Omertà" hasta el cierre con "Redneck", han convertido las primeras filas del escenario principal en una violenta concatenación de bailes, pogos y convulsos movimientos cervicales.

Además de toda esta nómina de grupos internacionales, el cierre del Resurrection Fest, que ha puesto a las tres de la madrugada el colectivo alemán de stoner rock Colour Haze desde el secundario Desert Stage, ha reservado durante esta jornada un lugar especial para la potente banda vasca Berri Txarrak, que ha podido celebrar sus 25 años de trayectoria con un concierto en el Ritual Stage en las horas centrales del festival.