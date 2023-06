¿Por qué hay tanta gente obsesionada con Franz Kafka en TikTok?

En la última Met Gala en Nueva York, un insecto al que nadie había invitado se dispuso a recorrer a toda velocidad la alfombra roja por donde hacía apenas unos minutos habían desfilado algunas de las personas más famosas del mundo.

La paradoja del antipostureo en redes: ¿de verdad la gente quiere "ser real"?

Más

El insecto era, concretamente, una cucaracha. Y el vídeo en el que se mostraba su épica aventura se hizo viral al instante, especialmente en TikTok, donde su hazaña aglutina más de dos millones y medio de reproducciones. “¿¡Acaba de aparecer Kafka en en la Met Gala!?”, puede leerse subtitulado en las imágenes. Las alusiones al autor checo y a su personaje más famoso, Gregor Samsa, se cuentan por cientos en los comentarios.

Esta casualidad no hizo más que reforzar una fascinación que flota en las redes sociales desde hace un tiempo –especialmente en la red social china–, con el autor de obras como La metamorfosis, El proceso o Cartas a Milena. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que TikTok está bastante obsesionado con Franz Kafka. El hashtag #kafka acumula más de 500 millones de visualizaciones y la cifra aumenta cada día (aunque la coincidencia de su nombre con el de un personaje del videojuego Honkai: Star Rail también ).

Bajo esta etiqueta se acumulan publicaciones que van desde recopilaciones de sus 10 de sus frases más desgarradoras colocadas sobre románticas y desoladoras imágenes (“soy una jaula que busca a su pájaro”, dice una de ellas), a reflexiones sobre los pensamientos del autor puestos en el contexto de las relaciones amorosas actuales como en este vídeo en el que se puede leer: “Estás aquí emocionada porque un tío feo, insignificante y sin educación te envió un mensaje cuando Kafka escribió 'nunca es bastante lo que tengo tuyo en las manos', rememorando uno de los fragmentos más sobrecogedores de sus Cartas a Milena”.

También otras que pretenden simplemente hacer gracia como esta en la que un escarabajo boca arriba afirma “Fui escrito por Kafka” o esta ilustración memeficada que compara la experiencia del pobre Gregor Samsa con la de un estudiante universitario.

Un escritor único que vivió demasiado poco

Franz Kafka fue un escritor de origen judío que nació en 1883 en Praga, actual Chequia (entonces Imperio Austrohúngaro), cuya obra literaria ha llegado hasta nuestros días debido a su estilo único, su originalidad en los temas y por su pesimista visión de la existencia humana, que para él estaba marcada por la alienación, la soledad y el absurdo, aunque sin hacerle ascos a cierto humor negro.

Kafka estudió derecho y trabajó toda su (corta) vida en una compañía de seguros. Por las noches, tras acabar su jornada laboral, se dedicaba a escribir. De su pluma salieron algunas obras clave de la literatura universal. Entre ellas, destaca especialmente La metamorfosis, una novela corta que cuenta la historia de un joven que se despierta una mañana convertido en un enorme insecto. También El proceso, en la que un hombre llamado simplemente K se enfrenta a un severo juicio por un supuesto delito que nunca llegará a conocer, fagocitado por un sistema burocrático y absurdo.

Quizá la mejor forma de hacerse una idea del impacto de Kafka en nuestra cultura es que su nombre ha dado lugar a un adjetivo, kafkiano, que define una situación en la que los individuos son sometidos por un sistema opresivo, insensible y sin sentido. Solo otros genios como Shakespeare, Dante, Orwell, Dickens, Sade o Maquiavelo han alcanzado un impacto cultural semejante.

Con el centenario de su muerte a punto de celebrarse al año que viene, podría ser fácil pensar que quizá la importancia de la obra de Kafka se habría empezado a diluir, especialmente entre los jóvenes, pero la realidad a veces tiene extrañas sorpresas y lo que está ocurriendo es, como hemos visto, todo lo contrario.

El humor más negro de internet y la generación zeta concuerda con el espíritu de muchas de las obras de Kafka, que también se sostienen en la ironía y el cinismo para sortear la desesperación

¿Por qué se ha obsesionado la generación zeta con Kafka?

Realmente, a poco que lo pensemos, no resulta muy sorprendente que muchas personas, y especialmente los jóvenes, se sientan identificadas con la visión del autor checo.

Kafka ha sido desde siempre una lectura de juventud, perfecta para adolescentes que se sienten únicos e incomprendidos. Pero es que ahora las consultas de los psicólogos están llenas de pacientes quejándose de su soledad, de su aislamiento, de la alienación que sienten en el mundo actual… La pandemia (un acontecimiento a partir del cual Kafka habría escrito sin duda una gran novela), no ha ayudado precisamente en este sentido. Tampoco el auge de los populismos, las sucesivas crisis económicas o el cambio climático. Las decisiones incomprensibles y arbitrarias de muchos de nuestros gobernantes y autoridades encajan también en el universo del autor. Quizá nunca habíamos estado tan cerca de vivir en un mundo kafkiano.

El humor más negro de internet y la generación Z también concuerdan con el espíritu de muchas de las obras de Kafka, que también se sostienen en la ironía y el cinismo como un arma para sortear la desesperación. A casi nadie se le escapa que la situación de Gregor Samsa en su dormitorio convertido en una cucaracha enorme también tiene un cierto punto divertido a pesar de su tono lúgubre.

El personaje de La Metamorfosis encarna también otra de las preocupaciones de las nuevas generaciones: el trabajo. A los pocos minutos de despertarse, Gregor recibe la visita de su jefe, que se acerca a su casa para preguntar por qué no ha ido a trabajar. “Espero que no se trate de nada serio”, le dice el empresario a su madre, “si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios”. Conservar su trabajo, que por supuesto pierde, se convierte, casi desde el primer momento, en la principal preocupación de Gregor.

La metamorfosis es una obra abierta a múltiples interpretaciones pero una de las más evidentes es la marxista. Desde esta teoría se ve la historia como una parábola de cómo el capitalismo destruye a los trabajadores alienados y a las personas que los rodean, ya que la transformación de Gregor afecta a toda la familia.

El personaje de 'La Metamorfosis' encarna también otra de las preocupaciones de las nuevas generaciones: el trabajo.

En el libro el trabajo se siente como algo insatisfactorio, excesivamente jerárquico y sin sentido. ¿Y no es exactamente así como se sienten muchos jóvenes cuando acceden a sus primeros puestos de trabajo?

Hace mucho que las nuevas generaciones no encuentran su identidad precisamente en las oficinas o en su lugar de trabajo, les cuesta encontrarla en algún sitio. Así que hacen scroll infinito o deslizan a derecha o izquierda las fotos de sus posibles historias de amor, pero el tiempo pasa y las cosas no acaban de mejorar. Y no tiene que resultar raro que, al final del día, cuando muchos de ellos apagan las luces, sientan que, quizá mañana sí, se despertarán convertidos en un enorme insecto.