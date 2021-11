Cuestión de gustos: así son las tendencias de 2021 en la compra de bicicletas

Durante la pandemia de COVID-19, la demanda de bicis ha resultado superior a la oferta, avanzando en la mayor difusión de esta práctica deportiva, que alcanza al 50,7% de nuestra población, calculándose en más de 21 millones el número de ciudadanos de nuestro país que tienen una bicicleta y la usan con cierta regularidad. Planteamos seis sencillas preguntas a los responsables de cinco comercios de bicicletas, ubicados en diferentes puntos de la geografía española, para así conocer los gustos de los clientes.

Daniel Manzano, de Calmera (Madrid, desde 1964)

¿El cliente que se acerca a la tienda a comprar una bicicleta viene informado y a tiro fijo o acude en demanda de información para decidir posteriormente?

La evolución del cliente medio apunta a un comprador más tecnificado que antes, bien porque monta con gente y sabe más de calidades y componentes, bien por lo que lee en las revistas. También hay gente, claro está, que viene sin grandes conocimientos y busca que le aconsejes; y otros que compran por emulación, porque gente con la que salen a andar tienen esto o lo otro.

Por tipos de bicicletas, ¿hacia dónde se inclinan más las ventas del último año: rutas, cicloturismo, paseo, gravel, MTB, eléctricas, 'bikepacking', plegables, 'fixies'...?

Las ventas actualmente las lideran las 'e-bikes,' tanto rígidas (sin suspensión) como dobles (doble suspensión). También hay gran demanda de bici económica de aluminio, monoplato y doce velocidades, de unos mil euros, pero de estas no hay 'stock' en toda España y las tiendas vendemos lo que tenemos.

¿Qué tipo de uso busca (o declara) el cliente que se acerca a la tienda: familiar, recreativo, cicloturista...?

Mayormente de uso recreativo, forzado por las condiciones de la pandemia. Se compran bicis para salir con amigos, por imitación. Si uno tiene una bici para dar un paseo, otro se la compra para salir con él.

¿En qué horquilla de precios se mueven las ventas? ¿Gama baja, media o alta?

Clientes que compren bicis de MTB de entre 500 y 1.500 euros tenemos a diario. También hay quien se gasta 2.700-2.800 euros en una 'e-bike' rígida y otros (los menos) que invierten 4.000 euros en una 'e-bike' de doble suspensión, con motor bueno y batería alta de gama. Estos suelen ser gente de edad más avanzada.

¿Han notado un incremento sensible en el número de mujeres que se deciden a comprar una bicicleta? ¿Hacia qué modalidad se decantan?

No es un aumento significativo, realmente. Las chicas que vienen por la tienda buscan mayormente bicis de montaña y aun más eléctricas de montaña, de gran ayuda para gente no habituada al esfuerzo de andar en bici.

Hablemos de futuro. ¿Hacia dónde creen que se dirige el gusto del usuario comprador?

Creemos que seguirán potenciándose las bicis eléctricas, aunque con una evolución de sus motores. Bicis que no den tanta potencia sin siquiera hacer fuerza, sino que para conseguirla tendrás que rodar a una cadencia elevada de pedaleo, pues de lo contrario el motor no se mueve.

Las bicis eléctricas, rígidas y dobles, lideran las ventas Daniel Manzano — Calmera, Madrid

Alejandro Sesteira, de Bici o Con (Vigo, desde 1994)

¿El cliente que se acerca a la tienda a comprar una bicicleta viene informado y a tiro fijo o acude en demanda de información para decidir posteriormente?

Hay un poco de todo. Gente que no controla y otros que leen cosas y vienen manejando términos que ni yo ni ellos sabemos lo que significan.

Por tipos de bicicletas, ¿hacia dónde se inclinan más las ventas del último año: rutas, cicloturismo, paseo, gravel, MTB, eléctricas, 'bikepacking', plegables, 'fixies'...?

Ahora mismo, con la pandemia, se vende de todo. Y si hubiera más —porque no hay existencias de bicis—, se venderían más. Nosotros hemos vendido mucho, más del triple que el año pasado.

¿Qué tipo de uso busca (o declara) el cliente que se acerca a la tienda: familiar, recreativo, cicloturista...?

De todo tipo: recreativas, de montaña, etc. A destacar que ha aumentado la venta de bicis entre la gente joven, chavales de 16 a 18 años, que ahora se acercan al ciclismo al contrario de lo que pasaba antes, cuando el comprador más habitual pasaba de los 30 años.

¿En qué horquilla de precios se mueven las ventas? ¿Gama baja, media o alta?

Nuestra venta mayoritaria son bicicletas de entre 500 y 600 euros. Luego, en la gama de las eléctricas, las más vendidas rondan los 2.000 euros, si bien hay un buen número de clientes que buscan máquinas de gama alta, de 4.000 euros y superiores.

¿Han notado un incremento sensible en el número de mujeres que se deciden a comprar una bicicleta? ¿Hacia qué modalidad se decantan?

Ya le digo que ahora se vende de todo a todo tipo de clientes y así, lógicamente, vemos más compradoras femeninas, sin que eso signifique que destaquen excesivamente por su número.

Hablemos de futuro. ¿Hacia dónde creen que se dirige el gusto del usuario comprador?

Por lo que vemos creo que las bicis eléctricas, rígidas y dobles, son las que van a mandar en el futuro más cercano.

El comprador habitual es ahora un chaval de 16 a 18 años Alejandro Sesteira — Bici o Con, Vigo

Daniel Astolfi, de Bicicletas Astolfi (Sevilla, desde 1985)

¿El cliente que se acerca a la tienda a comprar una bicicleta viene informado y a tiro fijo o acude en demanda de información para decidir posteriormente?

La mayoría viene a informarse, pidiendo ayuda sobre la bicicleta que se ajusta al precio y uso de lo que busca.

Por tipos de bicicletas, ¿hacia dónde se inclinan más las ventas del último año: rutas, cicloturismo, paseo, gravel, MTB, eléctricas, 'bikepacking', plegables, 'fixies'...?

En Sevilla lo que más se vende es la bicicleta de montaña y después de paseo híbrida; vamos, bici de ciudad. Luego hay otras ventas, pero minoritarias. A lo mejor en un mes vendes tres gravel y doscientas de montaña, por poner un ejemplo.

¿Qué tipo de uso busca (o declara) el cliente que se acerca a la tienda: familiar, recreativo, cicloturista...?

La mayoría busca un uso recreativo, potenciado por las consecuencias de la pandemia, que ha traído consigo a mucha gente que ahora se inicia en el ciclismo

¿En qué horquilla de precios se mueven las ventas? ¿Gama baja, media o alta?

Hablando en porcentajes puedo decirte que un 60% de los clientes busca gama baja. Se trata de compradores de bicis de 300 euros para abajo que quieren andar en bici de forma ocasional, sin mayores pretensiones de futuro. Después hay un 20% que compra bicis del rango 600-700 euros y luego un 10% que se acerca y/o pasa de los 1.000 euros. El problema es que no hay bicis. Los mayoristas no han pedido lo suficiente y no hay existencias porque no ha habido almacenaje.

¿Han notado un incremento sensible en el número de mujeres que se deciden a comprar una bicicleta? ¿Hacia qué modalidad se decantan?

¿Compradoras femeninas? Nosotros tenemos pocas, aunque eso depende de las zonas. Curiosamente fue mi madre quien empezó con la tienda en 1985 y ya entonces andaba en bici con un grupo de mujeres. En todo este tiempo sí es verdad que ha habido un ligero incremento en el número de mujeres ciclistas, pero no creo que en realidad haya sido exagerado. Pienso que el problema en este aspecto es la iniciación de base, que aquí en Sevilla no existe en cuanto a mujeres. Antes había equipitos de alevines que iban subiendo, ahora nada.

Hablemos de futuro. ¿Hacia dónde creen que se dirige el gusto del usuario comprador?

La tendencia en la práctica ciclista será de normalización tras el revuelo de la pandemia. Volveremos a una tendencia de ventas al alza en todo tipo de bicis, aunque más leve de la que hemos vivido hasta ahora.

El 60% de clientes busca gama baja Daniel Astolfi — Bicicletas Astolfi, Sevilla

Pablo Alcañiz, de Doyoubike (Valencia, desde 2004)

¿El cliente que se acerca a la tienda a comprar una bicicleta viene informado y a tiro fijo o acude en demanda de información para decidir posteriormente?

La pandemia ha hecho que mucha gente que no venía del mundo de la bici se acercase a ella al ser una alternativa a otros deportes que practicaba. También ha habido gente que no practicaba deporte y necesitaba desconectar, hacer algo, una válvula de escape. Por eso hay mucho cliente con conocimiento nulo que se ha dejado guiar por el comercio.

Por tipos de bicicletas, ¿hacia dónde se inclinan más las ventas del último año: rutas, cicloturismo, paseo, gravel, MTB, eléctricas, 'bikepacking', plegables, 'fixies'...?

Hablando por unidades, lo que más se ha vendido es la bicicleta de montaña de 500 euros, aunque no fuera de primera marca. Luego las bicicletas urbanas plegables, compradas por gente que buscaba desplazarse con total seguridad sanitaria. Después las eléctricas deportivas, las bicis de carretera y finalmente las gravel, que están de moda, pero el almacenaje que queda es ínfimo y limita las ventas.

¿Qué tipo de uso busca (o declara) el cliente que se acerca a la tienda: familiar, recreativo, cicloturista...?

Un uso no mayoritariamente competitivo, pero tampoco totalmente cicloturista, porque con los cierres perimetrales tampoco se han podido hacer grandes recorridos. Entonces el uso habitual es de bici urbana (nuestra tienda está especializada en eso) y de paseante ocasional que quizás luego se convierta en cicloturista. Mayoritariamente es gente mayor, aunque empieza a haber cada vez más comprador joven (de 30 a 40 años) que busca bicis eléctricas para llegar más lejos en menos tiempo, o ciclistas que buscan ir junto a grupos más preparados y para ello se compran una eléctrica, etc. Igualmente nos llamó la atención la compra de bicis por parejas y de padres e hijos, para salir juntos.

¿En qué horquilla de precios se mueven las ventas? ¿Gama baja, media o alta?

Por precios, ventas mayoritarias de bicis de 500 a 800 euros, que eran las de mayor disponibilidad y las que el público buscaba. Tras ellas bicis de precios en franja media y ya luego el salto a las eléctricas dobles, de 4.000 euros, que también se han vendido bien.

¿Han notado un incremento sensible en el número de mujeres que se deciden a comprar una bicicleta? ¿Hacia qué modalidad se decantan?

Sí se nota una presencia cada vez mayor de féminas ciclistas urbanas, sensibilizadas con este tipo de ciclismo, y también se ha vendido mucha bicicleta de paseo y un poco menos de bicis para ciclismo deportivo, si bien nos han pedido más cuadros deportivos de mujer que en la vida.

Hablemos de futuro. ¿Hacia dónde creen que se dirige el gusto del usuario comprador?

Creo que va a haber un gran crecimiento del ciclismo urbano y de la bici eléctrica de montaña. En este campo hay mucho por hacer, mucha capacidad de crecimiento hasta ahora desaprovechada.

Se nota una presencia cada vez mayor de mujeres ciclistas Pablo Alcañiz — Doyoubike, Valencia

Unai Allende, de Ciclos Getxo (Bizkaia, desde 2004)

¿El cliente que se acerca a la tienda a comprar una bicicleta viene informado y a tiro fijo o acude en demanda de información para decidir posteriormente?

Hay un poco de todo, pero normalmente el cliente viene buscando orientación sobre las tallas, materiales, etc. Es cierto que la gente lee mucho en internet, a veces demasiado, y te viene con tal tiberio en la cabeza que termina recurriendo a lo que le dice el profesional para no equivocarse.

Por tipos de bicicletas, ¿hacia dónde se inclinan más las ventas del último año: rutas, cicloturismo, paseo, gravel, MTB, eléctricas, 'bikepacking', plegables, 'fixies'...?

Lo que más hemos vendido es bici eléctrica de ocio y 'mountain bike'. La compra gente más informada porque el producto es más técnico (temas de potencia, motor, suspensiones, etc.) y requiere mayor conocimiento. La venta de bicis gravel creció mucho y rápidamente pero ahora está estancada. Aquí, por ejemplo, no ha eclosionado. Pensamos que con la pandemia iba a ser la bici perfecta para movilidad, pero no.

¿Qué tipo de uso busca (o declara) el cliente que se acerca a la tienda: familiar, recreativo, cicloturista...?

Uso recreacional. Bici para plan de fin de semana, de uso de cercanía. La pregunta del millón es saber si quien practica ahora ciclismo lo seguirá haciendo en el futuro, cuando pase la pandemia. Sí vemos un dato significativo y es que hay gente que ha comprado la bici por impulso, por efecto grupo, y no la usa. Nosotros con cada bici que vendemos regalamos una revisión gratuita al cabo de equis salidas y vemos que la gente no viene a hacer esa revisión, luego intuimos que hay un porcentaje muy alto que no la usa.

Las más vendidas son para uso recreacional de fin de semana Unai Allende — Ciclos Getxo, Bizkaia

¿En qué horquilla de precios se mueven las ventas? ¿Gama baja, media o alta?

La mayoritaria en todo tipo de bicis es la venta de gama media (2.000 euros) y ocasionalmente algún pepino: bicis eléctricas de 4.000 a 5.000 y muy raramente de 9.000 euros.

¿Han notado un incremento sensible en el número de mujeres que se deciden a comprar una bicicleta? ¿Hacia qué modalidad se decantan?

No hay aumento de 'boom' en ventas de ciclismo femenino. Sí hemos visto maridos que viene a por una bici eléctrica para salir con su mujer o bicis económicas de mujer, de paseo. Sí es cierto que sales a la carretera y ves más mujeres en bici que antes, a goteo, pero no es un 'boom'.

Hablemos de futuro. ¿Hacia dónde creen que se dirige el gusto del usuario comprador?

Ya me gustaría saberlo a mí. Creo que al haber más gente andando en bici y en todo tipo de modalidades habrá una mayor estabilidad en ventas que años pasados. Ahora bien, cuando acabe esta anormalidad de la COVID-19 y se abran otros campos de ocio el ciclismo dará un bajón y volverá a ser una alternativa de ocio más.