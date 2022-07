Euskadi te ofrece más de 200 planes de turismo únicos y variados para disfrutar de este verano

Si eres de esos turistas que todavía no han elegido su destino de vacaciones o prefieres esperar a última hora para tomar la decisión, el País Vasco te ofrece este verano más de 200 planes para confeccionar tu vieja a medida y disfrutar en pareja, en familia, en grupo o con tu mascota. Propuestas de naturaleza, agua, cultura, deporte y aventura, gastronomía y urbanas en cualquiera de los tres territorios: Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Euskadi destaca por tener y poner a disposición de los visitantes algunos de los atractivos turísticos más singulares del mundo con un sello de calidad y sostenibilidad. Paisajes naturales de costa y de interior de gran valor, un rico patrimonio cultural, una cultura única, pueblos que conservan sus tradiciones y ciudades modernas, acogedoras y vanguardistas y, por supuesto, una gastronomía de primer nivel mundial. En suma, una invitación a disfrutar de experiencias únicas y variadas bajo la marca “Bizit Euskadi”, eslogan elegido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco y que combina el eslogan en inglés 'Visit Euskadi', que tantos destinos utilizan, y el verbo 'bizi', vida en euskera.

Todos y cada uno de los planes los puedes consultar en la página web de turismo del País Vasco en el apartado Planes por Euskadi. A través de un práctico buscador, puedes elegir tus preferencias en función de quienes te acompañan en tus vacaciones, el tipo de turismo que deseas practicar y la zona que quieres visitar.

Pero si con más de 200 planes no sabes por dónde empezar, aquí te ayudamos con seis propuestas.

1.- Turismo en familia

Euskadi es un destino ideal para viajar en familia, con mayores y niños. De hecho, la página web de turismo del País Vasco dispone de un apartado específico para el turismo familiar, donde podrás descubrir las propuestas más atractivas, conocer las últimas novedades en su agenda o descargarte un práctico mapa donde consultar todas las actividades y servicios.

2. The Basque Route: 849 kilómetros en ocho etapas

Seguramente en alguna ocasión hemos oído hablar de grandes rutas por el mundo, como la Ruta 66 en Estados Unidos, que permiten disfrutar de lugares y experiencias maravillosas. Pero no hay que irse tan lejos para sentir emociones similares. Euskadi también cuenta con su particular Ruta 66, The Basque Route, un itinerario de 849 kilómetros repartidos en ocho etapas. Es, sin duda, una propuesta ideal para recorrer la geografía vasca.

3. Los escenarios de 'Juego de tronos'

Seas o no un apasionado de las historias y personajes de las novelas 'Canción de hielo y fuego' del escritor George R. R. Martin, llevadas a la televisión bajo el exitoso título de 'Juego de tronos', seguro que podrás hacerte una idea de sus mágicos paisajes con la visita de los tres lugares de Euskadi que sirvieron de escenario para la serie: San Juan de Gaztelugatxe, un mágico islote junto al mar, que es Rocadragón, el castillo de Daenerys Targaryen; la playa de Itzurun en Zumaia, con su espectacular Flysch, y la playa de la Muriola en Barrika, también conocida como La Cantera, un arenal salvaje protegido por acantilados de gran belleza.

4.- Gastronomía de primer nivel en Euskadi Gastronomika

Si hay una región en el mundo que destaca por ser un destino gastronómico de relevancia internacional, ésa es Euskadi. No en vano, reúne la mayor concentración de estrellas Michelin per cápita del mundo. Pero afortunadamente el País Vasco es mucho más que sus grandes restaurantes. Bajo la marca Euskadi Gastronomika, integra como la mejor guía posible los atractivos, la oferta y los recursos de las tres capitales y de las comarcas con potencial en el turismo enogastronómico.

Si este verano Euskadi es tu destino y quieres conocerlo a través de su gastronomía, tu guía de referencia es el portal www.euskadigastronomika.eus/es, donde encontrarás, entre otros contenidos, un mapa del turismo gastronómico vasco compuesto por la suma de productos y servicios relacionados con la gastronomía.

5.- Turismo industrial

El carácter industrial del País Vasco se remonta en el tiempo mucho más allá de esa imagen de grandes fábricas y chimeneas del siglo XX. Desde la producción de sal en el Valle Salado de Añana desde hace 7.000 años hasta la explotación de los recursos mineros por parte de los romanos, pasando por el aprovechamiento de los recursos hídricos y pelágicos, la actividad industrial ha ido jalonando el paisaje del País Vasco con minas, fábricas, puentes, faros y museos para conformar todo un paisaje y experiencias de turismo industrial.

6.- Turismo con perros

Una de las cuestiones que como viajeros solemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestro destino vacacional es si el lugar que nos gustaría visitar permite la presencia de perros. En Euskadi está duda queda resuelta al ser un destino dog friendly. En la web de turismo de Euskadi encontrarás un apartado específico para turismo con perros donde consultar planes y rutas, conocer qué establecimientos te permiten acudir con tu mascota, negocios e información práctica.