Impulsar una ley de turismo y un tributo a las estancias turísticas, entre las nuevas líneas estratégicas del Gobierno vasco

Impulsar una nueva ley de turismo que fomente tanto la competitividad como la ética. Implementar un tributo a las estancias turísticas para que los que vengan de vacaciones contribuyan también a mejorar Euskadi. Reforzar e liderazgo público en el comercio. Innovar. Optimizar los programas de ayudas. Reforzar los derechos de las personas consumidoras. Foralecer la relación con las asociaciones de consumidores. Son algunas de las líneas estratégicas que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, con el consejero Javier Hurtado a la cabeza, ha esbozado para esta nueva legislatura que conducirá hasta 2028. Son objetivos muy relevantes, pues el comercio y el turismo representan el 18% del PIB vasco y el 24% de todo el empleo de Euskadi, con un número de trabajadores que supera los 247.000.

Turismo

En el ámbito del turismo, Hurtado sostiene que Euskadi “ha hecho sus deberes”, pero ha abogado por no caer en la complacencia y seguir, en cambio, reforzando las externalidades positivas y combatiendo las negativas. En esa línea, se hace necesaria una ley de turismo que ahonde en la concienciación sobre la sostenibilidad turística. Esta será una de las tres herramientas principales de esta legislatura. Y ¿cómo va ayudar esta ley de turismo? Aunque en Euskadi ya se ha ehcho una labor de control con las viviendas de uso turístico (representan un 0,4%, por debajo de la media estatal), Hurtado aboga por no bajar la guardia. “Es un fenómeno global que afecta a múltiples países, regiones y ciudades. No queremos que los edificios de viviendas con fin residencial se conviertan en edificios turísticos. La vivienda es un derecho, vamos a seguir controlando una actividad que convive directamente con la ciudadanía”, ha abundado el consejero.

Dentro del turismo, las otras dos líneas pasan por terminar de desarrollar un plan territorial sectorial (PTS) de recursos turísticos que redefina el modelo de cohesión social e impulsar un tributo a las estancias turísticas. “El objetivo es claro. Es justo que quien venga a disfrutar de Euskadi contribuya también a la mejora de Euskadi”, asevera Hurtado, que se ha comprometido a presentar una propuesta en un plazo de medio año. Con esta idea, se busca mejorar a Euskadi como destino turístico e impactar de forma positiva tanto en los municipios como en la calidad de vida de la ciudadanía.

Comercio

Los retos comerciales pasan por abordar tres transiciones diferentes pero ligadas entre sí e igual de relevantes: la medioambiental, la sociodemográfica y la digital. Una de las conclusiones que se extraen de la Estrategia Vasca de Comercio es que se requiere de un refuerzo del liderazgo público. “Debemos ser capaces, como administración pública, de aumentar nuestro músculo técnico y capacidad dentro de la dirección de comercio”, explica el consejero. También se va a trabajar con una especialización inteligente que ayude a optimizar el sistema. El hub de innovación comercial, en esa línea, generará un “ecosistema conectando a emprendedores, ingenierías, instituciones y sociedades de desarrollo”.

A largo plazo, el departamento también quiere trabajar en una ley que, alineada con las nuevas normativas española y europea, se adapte a los cambios en los hábitos de consumo para lograr un marco regulador específico y adaptado. Y es que el marco regulador vigente es previo al auge del comercio electrónico, de la digitalización y de la sostenibilidad como elementos clave. Por último, el departamento encabezado por Hurtado quiere “evaluar y optimizar” todos sus programas y ayudas, siempre con la vista puesta en el relevo generacional y en la creación de empleo. En esa línea, está trabajando en un nuevo programa de ayudas de emprendimiento comercial que tendrá, además de ayudas económicas, asesoramiento técnico especializado. “Debemos hacer frente a la situación del comercio, desde la calle, con la concienciación de las personas consumidoras para que compren en negocios que pagan impustos aquí. Y desde las administraciones, reforzando el liderazgo público, los programas de ayudas, las políticas públicas y el marco regulatorio”, asegura Hurtado.

Consumo

La otra pata de la labor del departamento es la del consumo. El trabajo que se hará en esta legislatura se cimenta sobre el nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias que se desarrolló en la anterior, la que fue de 2020 a 2024. Gracias a la creación del marco normativo, se explica desde el departamento, ahora es posible reforzar los derechos de las personas consumidoras. Kontsumobide también va a reforzar el fomento de las conductas respetuosas delas empresas, para lo que “estará vigilante y hará uso de lo establecido en el nuevo estatuto para dar publicidad a las reclamaciones y sanciones”.

¿Qué más tiene previsto hacer Kontsumobide? Quiere refozar sus acciones formativas, que considera “claves para poder evolucionar” hacia la sociedad que se desea consturir. Y, en último lugar, aboga por fortalecer la relación con consumidores y otras institucioes, como por ejemplo colaborando con la Fiscalía Superior del País Vasco.