Guardiola rechaza dejar gobernar a la lista más votada en Extremadura si es la del PSOE de Vara

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este miércoles, sobre la lista de este partido para las elecciones a la Asamblea de Extremadura, que “lo importante no es un número en la lista”, y que tanto “los que están aquí como los que no, están al servicio de su tierra”.

La candidatura se ha renovado en un 80% y no aparecen algunos diputados durante esta legislatura como Luis Alfonso Hernández Carrón, Víctor del Moral o Fernando Manzano. Según ha dicho, el PP “es un partido pensando en los extremeños solo, lo importante no somos nosoros, no un número en la lista”, ya que “cuando uno se afilia lo hace porque tiene una gran vocación se servicio publico y lo único que quiere es mejorar la vida de los demás”.

Guardiola se ha mostrado “muy orgullosa de los que están aquí y de los que no están y estarán porque estamos preparando un futuro y un gobierno de prosperidad para Extremadura”.

La dirigente del PP ha señalado que es “un equipo renovado”, en el que hay capacidad, ilusión, experiencia y juventud, “con personas que quieren que las políticas caducas del PSOE pasen a ser un mal sueño o un error solventado”. Ha añadido que este grupo de personas “no se da golpes en el pecho o está constantemente mirando su ombligo”, y no viene “a dar lecciones a nadie, ni decirle a la gente como tiene que pensar o vivir”, además de que son “la cara de un proyecto abierto, sin complejos, sin censura sin caciquismo ni pleitesías a quienes desprecian Extremadura”.

Guardiola asegura que el PP tiene el proyecto y “la hoja de ruta” marcada por los extremeños gracias a 'Habla Extremadura', donde desde el mes de julio se ha podido comprobar cual es la Extremadura real, la creada por un PSOE “que ha sabido frenar el paro, la pobreza y la despoblación”.

Además, ha reiterado que Extremadura tiene al presidente “más sumiso de Sánchez, incapaz de reivindicar nada para la región”, y ha asegurado que “va a ser un gobierno del PP el que no va permitir que se la humille más”. Según ha dicho, el PP no ha elaborado un programa electoral, sino “una radiografía exacta” del sentir de Extremadura.

María Guardiola ha asegurado que el 28 de mayo Extremadura se juega “si hay un gobierno de Vara con Podemos, que sigue abrazado a la Ley del Solo Sí es Sís, o un gobierno de progreso y prosperidad”.

Sobre si es partidaria de que gobierne la lista más votada, ha indicado que PP PP no está dispuesto a que comunidad siga regida por las políticas de siempre“ y luchará hasta el ultimo día para cambiar esta tierra ”y no se cambia con un gobierno del PSOE“.

Por ello, si el PSOE fuera la lista más votada “no iba a recibir nuestro apoyo porque nosotros qeremos lo mejor y nos han demostrado que lo mejor es que no sea gobernado por el PSOE y mucho menos en un gobierno con Podemos”.