Los médicos de familia avisan de que seguirán pidiendo PCR a contactos estrechos pese a las órdenes en contra de la Xunta

La orden que la Xunta ha dado a los médicos de familia para que no pidan PCR para los contactos estrechos de positivos por COVID-19 ha sido acogida con rechazo por el colectivo. Avisan a la Consellería de Sanidade de que no la acatarán porque tienen "la evidencia" de que "no se están haciendo las cosas bien" en el centro encargado del seguimiento del coronavirus en Galicia. El que habla así es el portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Jesús Sueiro, que considera que estas instrucciones equivalen a pedirles a los profesionales que dejen de asumir sus responsabilidades.

"Yo no voy a dejar de hacer PCR si tengo la sospecha o la evidencia de que nadie las hace. Si tuviera clarísimo que se están haciendo las cosas bien, por supuesto que no tengo ganas de hacer nada que no me corresponda ni de duplicar el trabajo", expone. Cuando se informó de estas medidas, "hubo discusiones" porque muchos médicos de Atención Primaria están en contra. En algún caso, añade, los propios directivos les han dado la razón, pero sin oponerse ante sus superiores.

Sueiro asegura que, en caso de que uno de sus pacientes sea un contacto estrecho de un positivo, le indicará que lo llamarán del centro de control, pero le pedirá que, si no ha tenido noticias después de unas horas, se vuelva a poner en contacto con él para que encargue la prueba como su médico de cabecera. Dice que no puede quedarse "tranquilo" esperando que el caso sea atendido cuando sabe que "no siempre es así" y que "no se hacen los seguimientos correctos". Se refiere a la labor del Comité de Seguimiento de Coronavirus de Galicia (CSC). Las últimas indicaciones de la Xunta piden que los médicos de familia envíen a este comité un correo electrónico con los datos del contacto estrecho.

El portavoz de Agamfec rechaza el argumento de que, con las nuevas normas, se evitarán duplicidades, como justificaba el correo electrónico en el que la Xunta informó de esta política: "Si pedimos dos PCR y una persona tiene dos volantes, pues se rompe uno. ¡Fíjate qué problema! A nadie se le van a hacer dos PCR porque se le pidan dos". Critica también que "la política de transparencia es inexistente" en la Consellería de Sanidade y que ni siquiera se conoce públicamente ni entre los profesionales sanitarios quién trabaja en el centro de seguimiento, quiénes son los rastreadores o cómo realizan sus tareas. "Vamos a ver si lo hacemos todos un poco peor y salimos de esta. Ese es el mensaje", ironiza.