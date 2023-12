DJ Rueda: el presidente gallego se viste de animador de conciertos al más puro estilo Abel Caballero

“Bueno, buenoooo... Lo prometido es deuda, ahí va la sorpresa de la que os hablé ayer...

Uauauaua... I´m in love with your body

... Ed Sheeran ¡ha! ¡Nada más y nada menos! ¡Primera vez en Galicia!“

Quien arranca así su vídeo de TikTok no es Tony Aguilar ni un trasunto del llorado Joaquín Lucky (“3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos”). Es el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lanzado en su nueva faceta de anunciador de conciertos. 24 horas antes, los elegidos eran los mexicanos de Maná. La presentación, digna de cualquier DJ en una boda: “A ver, que levante la mano quien no escuchó o bailó alguna vez esta canción”.

Sin ayuda de móvil, el vídeo de Ed Sheeran tiene todo lo que necesita un anuncio de este tipo. Lugar y fecha: “6 de julio de 2024 en el Monte do Gozo. En O Gozo Festival”, continúa emocionado el candidato popular a la reelección en unos comicios que tienen que celebrarse antes de esa fecha.

Pero hoy no está aquí como político sino como animador de fiestas y por eso sabe que la despedida tiene que ser siempre hacia arriba, generando más expectación:

“Es sólo el primero que confirmamos de un cartel que todavía tiene más sorpresas. ¡Seguiremos informando de las novedades!”.

Ya lo tienes, Alfonso. Sólo necesitas una despedida con estilo, propia, con clase... Algo que cree marca, que la gente asocie a ti:

“¡Buen fin de semana... por ahora!”.

¿Por ahora? ¿Pasará algo mañana?

(Tampoco consistía en dar miedo...)