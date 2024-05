Condemnades Ribera Salud i la Conselleria de Sanitat a indemnitzar una pacient per “mala praxi professional”

Una sentència ha condemnat la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i l’empresa Ribera Salud a indemnitzar una pacient amb 25.000 euros per la “mala praxi professional” que va patir la dona. La secció segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat el recurs de la pacient contra la desestimació de la seua reclamació, encara que ha rebaixat la xifra dels 99.716 euros que sol·licitava la demandant a una indemnització conjunta de 25.000 euros, a més dels interessos. Una portaveu de Ribera Salud ha declinat comentar la sentència i informar s’ha recorregut en contra. La Conselleria de Sanitat, per la seua part, no ha contestat les preguntes d'este diari.

Després d’una ressonància magnètica del conducte auditiu en el centre d’especialitats de Montolivet (València) el 2008, la dona va ser remesa a consultes externes de l’Hospital Doctor Peset. El Comité de Tumors de l’hospital va decidir traslladar-la per a una intervenció programada per part del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital de la Ribera d’Alzira, de gestió privada en aquelles dates.

A la pacient se li va fer el 28 d’abril de 2009 una primera cirurgia d’extirpació parcial d’un tumor. El 6 de maig va ser intervinguda per segona vegada. Després de l’alta hospitalària i una altra ressonància, el neurocirurgià de l’Hospital de la Ribera va emetre un informe que ressenyava la persistència d’una “petita resta de meningioma”.

No obstant això, després de l’última ressonància no consta en el seu historial clínic de l’Hospital de la Ribera més cites per al seguiment. La dona sosté que, “si no va acudir a més cites de revisió va ser precisament perquè” el metge li va manifestar verbalment, després de l’última ressonància, que “tot havia eixit bé i que podia fer vida normal”. “Hi ha una evidència documental que corrobora la seua versió”, indica la sentència.

A la Sala Contenciosa del TSJCV no li quadren les “contradiccions”. No “resulta versemblant” que la dona “decidisca voluntàriament deixar d’acudir a les revisions pertinents i deixe de preocupar-se sense més ni més del tumor, més encara revisant l’historial mèdic i clínic de la pacient amb posterioritat a l’operació de 2009, en què acudeix 50 vegades almenys a atenció primària”, afirma la sentència.

Un retard de set mesos en el diagnòstic i el tractament

“En definitiva, ha quedat acreditada una mala praxi professional” del metge, ja que “no va fer seguiment mèdic d’evolució del meningioma a la pacient, no va programar més cites i li va donar l’alta després de la ressonància magnètica de juliol del 2009”. D’altra banda, el Servei de Neurocirurgia de l’Hospital de la Ribera “tampoc es va encarregar ni de donar-li cita ni de recordar-li que haguera d’acudir a cap revisió, vulnerant així els plans de salut” de la Conselleria de Sanitat, vigents en aquell període i que establia entre les àrees d’actuació prioritària el càncer i la detecció precoç de tumors.

La sentència repassa l’atenció mèdica en atenció primària entre el 2009 i el 2018. La dona patia una simptomatologia suficient, a parer seu, perquè el metge de capçalera l’haguera remesa al Servei de Neurocirurgia. No obstant això, no se la va remetre fins a l’octubre del 2018, quan els símptomes, compatibles amb una recaiguda, ja eren greus. La sentència considera que, en contrast amb una “actitud prudent”, va haver-hi un “retard de set mesos en el diagnòstic i el tractament de la recidiva [recaiguda] que patia”.

Així doncs, la sentència imposa a la Conselleria de Sanitat i a Ribera Salut, segons l’“arbitri prudent” de la Sala Contenciosa del TSJCV, una indemnització conjunta de 25.000 euros, més els interessos corresponents des del moment de la reclamació administrativa.