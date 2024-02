“¿Dónde está Wally?”: Feijóo oculta al candidato Rueda en su defensa en redes del “mejor presidente” para Galicia

Todo para Rueda pero sin Rueda, esa parece ser la máxima que opera detrás de las publicaciones en la red social X, antes Twitter, de Alberto Núñez Feijóo. Este lunes alcanzó su paroxismo. Un trino del líder del PP sobre “el mejor presidente para Galicia” enumeraba dos razones para votar por Alfonso Rueda: “El único proyecto para unir a los gallegos” y “gobierno para todos y no para el independentismo”. Pero en las tres fotografías que eligió para ilustrarlo no había ni rastro del candidato popular a la Presidencia de la Xunta de Galicia. Solo aparecía el propio Feijóo. El alud de chascarrillos no se hizo esperar.

El mejor presidente para Galicia:



🔹 Tiene el único proyecto que busca unir a los gallegos.

🔹 Quiere gobernar para todos y no para los intereses del independentismo.



🗳 Vota @AlfonsoRuedaGal, vota @ppdegalicia. #GaliciaFunciona pic.twitter.com/uGFXEn6JPz — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 12 de febrero de 2024

Los paralelismos con Wally, el personaje dibujado de Martin Handford que se perdía en dobles páginas de minucioso decorado, enseguida poblaron su time line.

Otros comentaristas optaron por interpretaciones más directamente políticas. Mencionaron la falta de peso de Rueda o su escasa presencia en la cuenta de Feijóo:

Si es "el mejor presidente para Galicia"... ¿por qué no se le ve en las fotos? Desde el mitin inicial en Pontevedra, la cara de Rueda solo ha aparecido 4 veces en los posts de Feijóo. Una de ellas, haciendo RT a la cuenta de la TVG. Otra, en un cartel.🤦‍♂️ https://t.co/pK1f7Bywj2 — Fabián Pérez (@Fabian10_) 13 de febrero de 2024

Algún periodista madrileño coincidía en el diagnóstico con la líder del BNG, Ana Pontón, quien en una entrevista con este periódico señalaba que en esta campaña el PP “no esconde las siglas, esconde el candidato”. Lo contrario de lo que solía hacer Feijóo cuando era él el que optaba a la Xunta:

Feijóo ocultaba las siglas del PP cuando se presentaba, ahora oculta al candidato.



Ni le saca en las fotos. https://t.co/2pflFvTwUs — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 13 de febrero de 2024

Alguno decidió tomárselo con ironía:

un poco arriesgado cambiar de candidato a estas alturas, pero bueno https://t.co/6E5V8xTkYL — Sietedeoctubre (@sietedeoctubre) 13 de febrero de 2024

Y otros se refirieron al álbum de fotos de propio Feijóo, en concreto a las imágenes que compartió en los 90 con el narcotraficante Marcial Dorado, al que lo unió una estrecha amistad:

Disculpa, Alberto, al que teníais que sacar de todas las fotos era a Marcial Dorado, no a Alfonso Rueda. https://t.co/kTVSdX1sCM — Jaume Mayor (@JaumeMayor) 13 de febrero de 2024

La falta de confianza del propio Partido Popular en el candidato fue otro lugar común:

O PP volvendo á táctica de facer campaña co careto de Feijóo cando Feijóo nin se presenta é histórico, non poden confiar menos en Rueda, xa nin nas fotos onde piden votos para el o poñen. https://t.co/4JpCL0H0q7 — Quetão 🍍🍊 (@quetismo) 13 de febrero de 2024

Diecinueve horas después de subir el mensaje a su cuenta de X, antes Twitter, los retuits eran 396, gran parte de ellos con cita: