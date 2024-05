Paisaje sonoro, la pintura como un medio transversal

Alferg, nombre artístico de Alicia Fernández, graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, realiza una muestra de dibujo y pintura que lleva por título Paisaje sonoro en el Ateneo Mercantil de Valencia entre el 2 y 19 de mayo.

Sobre su obra pictórica

“Mi obra más reciente presenta como protagonista al sonido, no sólo como fenómeno físico, sino también como suceso que puede ser interpretado a nivel pictórico-artístico”, explica la autora, que añade: “Esta inquietud me ha llevado a capturar de manera consciente los sonidos que nos rodean. En cierto modo, se puede afirmar que poseemos un patrimonio sonoro de diversa índole y que no pasa inadvertido desde hace tiempo ante mis ojos y oídos”.

La idea de crear un lenguaje propio a nivel pictórico de distintos entornos sonoros le ha conducido a profundizar en el estudio de sus registros a través de su geolocalización y grabación que nos proporciona la cartografía y topografía digital.

“Si tuviera que resumir en una frase el objetivo de esta propuesta diría que lo conceptual se ha ido deslizando hacia lo sensorial como alianza entre el mundo de las ideas y el de las sensaciones. Su interpretación visual queda registrada mediante distintos grafismos, manchas de color y formas sugerentes. Todo ello trata de ofrecer y hacer partícipe al espectador de una experiencia sensorial basada en la escucha sonora”, concluye.