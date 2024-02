La Junta Electoral tumba el plan de TVG de reducir al mínimo el tiempo de información política en campaña

No habrá reducción en el tiempo que los informativos de la TVG y la Radio Galega dedican cada día a la campaña electoral. Pese a la intención de menguarla en un 40%, tal y como aparecía en su plan de cobertura, la Junta Electoral obliga a la corporación de medios públicos a aumentar esa duración y elevarla “al menos” a los niveles de las últimas elecciones autonómicas, las del año 2020. El órgano estima así parcialmente una denuncia del BNG que también solicitaba, sin éxito, que se recuperasen los debates provinciales, también eliminados en el plan de cobertura.

En su escrito, los nacionalistas no consideraban justificado que el tiempo dedicado a la campaña en el Telexornal pasase de 370 segundos en 2020 (419 en la radio) a 200 -260 si se cuenta a las fuerzas significativas, Sumar y Podemos, las que no cuentan con representación parlamentaria-. Como ejemplo, recuerdan que en los anteriores comicios, a En Marea, con un 19,07% de los votos, se le asignaron 65 segundos de información mientras el Bloque, con un 23,79%, recibiría ahora 52 segundos. Aunque no aparece en la denuncia, una forma gráfica de ver esta reducción es el caso del PSdeG. Tiene exactamente el mismo porcentaje de votos que En Marea hace cuatro años pero le tocan, según el plan, 23 segundos menos. El PP, con cifras similares a la última vez de Feijóo como candidato, contaría con 40 segundos menos: pasa de 145 a 105.

En sus alegaciones, la CRTVG argumenta que el tiempo cae porque en 2020 debía prestar atención a siete formaciones políticas y, ahora, sólo a cinco y que la duración del bloque dedicado a la campaña se establece en relación con la duración de los espacios en los que se incluye. En 2020, los telexornais duraban 55 minutos y los informativos radiofónicos, 45, mientras hoy su extensión ha bajado a 45 y 30, respectivamente.

Para la Junta Electoral, esas circunstancia no justifican la reducción de tiempos, especialmente por “la incidencia en su aplicación a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en relación con la anterior convocatoria” y destaca “la importancia del pluralismo político y social” en la cobertura de la campaña.

El órgano no entró en la parte de la demanda sobre la necesidad de mantener los debates provinciales, ya que considera que esto es una decisión del medio y que él sólo puede velar porque el respeto “al pluralismo político y social, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa”.

Suprimir estas desconexiones territoriales supone, de facto, privar de pantalla a Democracia Ourensana, el gran competidor del PP por el voto conservador en la sobrerrepresentada y decisiva provincia interior. A la formación liderada por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, varias encuestas le conceden posibilidades claras de conseguir entrar en el Parlamento, pero no puede acceder a la cobertura diaria ya que para ello necesitaría presentarse por lo menos en tres circunscripciones.