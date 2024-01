La TVG deja fuera de su cobertura electoral a Democracia Ourensana pese a que puede ser clave en la gobernabilidad

Democracia Ourensana (DO), la formación liderada por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, no tiene hueco en el plan de cobertura de la CRTVG para la campaña electoral. Y eso pese a que, según numerosas encuestas y proyecciones de resultados, cuenta con amplias posibilidades de entrar en el Parlamento de Galicia. DO se presenta únicamente por la provincia de Ourense, tradicional feudo del PP y cuyo peso está sobrerrepresentado en la cámara gallega. La formación populista compite en espacio con los populares, por lo que, en un escenario de mayorías más que ajustadas, su papel se perfila como clave en el resultado final.

Horas después de conocer que tanto DO como Vox, las dos fuerzas que más pueden pescar en el caladero de votos de la derecha, quedaban excluidas del debate electoral de la TVG, elDiario.es ha tenido acceso al plan de cobertura de los medios públicos. En él se recoge que el tratamiento informativo y de entrevistas a los candidatos seguirá el mismo criterio: centrarse únicamente en los grupos representativos -los que ya tienen presencia en O Hórreo- y los considerados significativos. Atendiendo a la resolución de la Junta Electoral, considera que estos son, únicamente Sumar y Podemos.

Uno de los criterios generales del plan -que estaba ya en citas anteriores, como la de 2020- da la clave para la exclusión de los de Jácome: “Sólo se facilitará información relativa a la campaña electoral de los partidos, de las federaciones y de las coaliciones que presenten candidaturas en, por lo menos, tres circunscripciones electorales de la comunidad autónoma de Galicia”.

DO, representativo en su provincia

PP, BNG y PSdeG, las tres fuerzas presentes en el Parlamento, aparecen en el plan como “grupos representativos” y el tiempo para la cobertura informativa o las entrevistas a sus líderes -ver tabla adjunta- se pondera en función del número de diputados. A las “fuerzas significativas”, Sumar y Podemos, se les reparte el tiempo de forma equitativa. Se les considera así porque, en las últimas elecciones generales, la candidatura de Sumar alcanzó un 10,92% de los votos. La junta electoral, siguiendo el criterio propuesto por RTVE, dividió salomónicamente ese porcentaje entre ambos y el 5,46% resultante todavía superaba en unas décimas el mínimo del 5% exigido para ser considerado significativo. Es el mismo porcentaje de voto que se exige en cada provincia para hacerse con un escaño.

Curiosamente, en las últimas elecciones municipales, las de mayo pasado, DO alcanzó en la provincia de Ourense el mismo porcentaje que conseguía Sumar en toda la comunidad, ese 10,92% (19.411 votos, 11 concejales) con la particularidad de que sólo se presentó en tres de los 92 ayuntamientos de la demarcación, uno de ellos, la capital. En las autonómicas de 2020, el PSdeG, con diez mil votos más obtuvo tres diputados por la provincia.

Pérez Jácome no ha reaccionado todavía a este plan de cobertura pero sí a la exclusión de su partido del debate que se celebrará el 5 de febrero. “Que la TVG invite a un debate a 5 partidos, y no a DO, significa que el PP usa recursos públicos para sus objetivos”, ha escrito en la red social X (antes twitter), donde añade que denunciarán esa propuesta ante la Junta Electoral.