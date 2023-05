Jácome, alcalde de Ourense: “Sueño con ser la llave del Gobierno de Galicia. Las autonómicas son uno de nuestros objetivos”

En la puerta de su despacho hay un cartel garabateado con rotuladores rojo y azul en el que se lee: “Por favor, no entren a limpiar”. Si tenemos en cuenta que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se ha pasado la campaña acusando a empresarios y partidos políticos de poner micrófonos en su despacho lo de la higiene podría parecer secundario.

Espías, chistes de Eugenio y una oferta de pacto al diablo: Jácome reaparece tras los audios presumiendo de blanquear dinero

Más

En las elecciones de este domingo, obtuvo una sorprendente victoria en la tercera ciudad de Galicia, que convirtió a su partido, Democracia Ourensana (DO), es la primera fuerza política en la tercera ciudad de Galicia. Ese triunfo ha puesto en su mano la posibilidad de acabar con la dinastía Baltar al frente de la Diputación, todo un símbolo histórico del poder en la Galicia más rural.

Jácome recibe a elDiario.es en su despacho. Entran y salen personas todo el rato. La conversación se interrumpe. Empezamos siendo seis en la habitación y, de repente, nos quedamos solos.

¿Empezamos?

No tengo un minuto. Dime...

La primera pregunta es...

La primera pregunta es si me conviene hacer esta entrevista.

¿Le conviene?

Pues no lo tengo claro, porque el pescado ya está vendido.

¿Ya tiene la alcaldía asegurada?

No. Quiero decir que las cartas ya están repartidas y ahora falta jugar la partida de póker.

La única opción para que usted pierda la mano es que se pongan de acuerdo PP, PSOE y BNG...

La única opción es que se confabulen todos.

¿Y esa posibilidad está sobre la mesa?

Entiendo que no. Esperemos que eso no suceda.

El Partido Popular no deja de hablar de la lista más votada...

Si ellos son coherentes con todo su discurso de campaña deberían hacer eso. Pero no es que brillen por su coherencia.

¿A quién le ha ganado usted en estas elecciones?

Esta entrevista no va a ser para la historia y mis respuestas tampoco. Le he ganado a los demás partidos y la mayoría del pueblo de Ourense me ha votado a mí. Lo que es medible no es opinable. Esa es mi frase.

¿Le ha ganado también al diario La Región, le ha ganado a la constructora Copasa?

Cuando dije que Copasa estaba detrás de la publicación de mis audios aclaré que era una sospecha de la que yo no tenía pruebas. Pero sí entendemos que hay constructoras detrás de todo eso y había un ataque del periódico La Región. Los ciudadanos de Ourense no han comprado ese engaño. En ese sentido, sí es verdad que les he ganado.

En su mano está ahora, de nuevo, el futuro de la Diputación de Ourense. ¿Se ha acabado la época de los Baltar?

Eso va a depender de las decisiones que tomen los demás. Yo repito que pactaré con el diablo si con ello conseguimos el cielo para Ourense. La Diputación es algo secundario, pero tremendamente importante. Nunca vamos a sacrificar la ciudad por el objetivo secundario. Si consigo sacar Ourense adelante vamos a apoyar en la Diputación a aquellos que faculten eso. Depende de los demás partidos.

En 2019, Baltar continuó porque el PSOE no quiso pactar con nosotros.

¿Si el PSOE está dispuesto ahora a apoyarle a usted en el Ayuntamiento, le dará la Diputación al PSOE?

Pactaré con el diablo y estoy dispuesto a hacer cualquier diabluría. Primero que se decida el PSOE y cruzaremos el río cuando lleguemos a él.

Pero usted sabrá con quién prefiere bailar de los dos: PP o PSOE.

Yo no me puedo pronunciar ahora sobre eso pero le recuerdo lo que pasó en 2019. Jamás le perdonaremos al PSOE lo que nos obligaron a hacer entonces.

Ya, pero yo sigo sin saber lo que prefiere hacer usted ahora...

Es que yo no te lo puedo desvelar eso porque no tiene sentido que te diga qué voy a hacer sin saber qué van a hacer ellos. Que tomen su decisión y hablamos.

Se lo voy a plantear de otra manera para que no se me escape...

No me infravalores.

¿En 2019 usted hubiera preferido haber pactado con el PSOE en vez de con el PP de Baltar?

Sí.

¿Sus cuatro años de matrimonio con el baltarismo y el PP cómo los califica?

Más que el baltarismo fue el Partido Popular. Nos traicionó en 2020 pero eso ahora ya pasó. Fue una relación con luces y sombras. Es mejor hacer cosas que no hacerlas y ellos hicieron muchas cosas.

¿Sigue pensando que el Partido Popular estaba detrás de esas grabaciones publicadas en plena campaña electoral?

No dije eso. Dije que había muchos sospechosos: el diario La Región, alguna constructora y puede que también algún partido político. Es tan sospechoso el PP como el PSOE.

¿Cómo está su tema judicialmente, cuántas acusaciones hay contra usted?

En 2020 dijeron que había sobre la mesa ocho delitos contra mí y al final quedó todo en nada. Esta vez también hablan de la misma cifra y me pregunto por qué solo me acusan de ocho delitos cuando hay 215 en el Código Penal. No lo entiendo.

¿No ha pasado mal rato escuchándose en esas grabaciones?

No mucho. A veces los periodistas me preguntaban por grabaciones que yo ni he escuchado. Ni idea.

Usted dijo en campaña que lo de salir en grabaciones le iba a hacer fuerte ante los votantes...

Los vecinos se dieron cuenta, sí. El pueblo puede confiar en mí porque casi siempre acierto. Yo volví a tener razón.

Anoche parecía que Rueda iba a adelantar las autonómicas pero no lo hizo. Trasladando los resultados de las municipales a ese escenario usted tendría en el Parlamento de Galicia...

Dos diputados.

Sería la llave de la gobernabilidad en Galicia...

Cierto.

¿Se va a presentar a la Xunta en las próximas elecciones?

El partido nació para...

¿Me puede responder de manera concreta?

Las elecciones autonómicas siempre son uno de nuestros objetivos prioritarios.

Deduzco que sí se va a presentar...

Es un objetivo prioritario. Pero te recuerdo que en las anteriores no nos presentamos porque se habló con el PP. Mi intención es concurrir a las elecciones autonómicas.

¿Hacerlo o no hacerlo es una de las monedas de cambio en las negociaciones de estos días?

En 2020 nosotros entendimos que no estaba claro conseguir un diputado.

Se dijo entonces que Feijóo le pidió personalmente que no se presentara...

Hablamos y me dijo que él prefería que no. En las negociaciones estuvo sobre la mesa pero Feijóo no lo pidió directamente. A lo mejor mandó el recado a quien negoció conmigo.

¿Si usted se hubiera presentado a aquellas autonómicas cree que el PP le hubiera apoyado para ser alcalde?

Era uno de los condicionantes que ellos planteaban.

¿Se imagina con la llave del Gobierno de Galicia en la mano?

Sueño con esa llave porque es mucho más importante que la Alcaldía de Ourense. Es donde se juega la Champions League para ayudar a Ourense. Con la Alcaldía puedes hacer muchas cosas pero la clave de Ourense es la discriminación de la Xunta. El partido nació por eso. Tener esa llave sería vital por la lluvia de inversiones que vendrían. Las autonómicas son uno de los objetivos de Democracia Ourensana.

Hábleme de la Justicia en Ourense, de los jueces, de los fiscales...

Hay que creer en la independencia de la Justicia.

¿Usted cree en la independencia de la Justicia en Ourense?

Yo creo en la independencia de la Justicia pero también en que somos humanos. Muchas veces se actúa de forma inconsciente sin darte cuenta de que estás siendo imparcial (sic).

Le voy a preguntar por su perfil...

¿Perfil en las redes sociales?

No. Me refiero a que usted es un alcalde no normativo...

Está claro que soy una persona diferente.

¿Acepta la etiqueta de “populista”?

A mí me importa un bledo que me digan que soy populista.

Le quería hablar de...

Puedes hablar de nuestras redes sociales.

Ayer estaba cayendo sobre Ourense la mayor tormenta en décadas y usted estaba haciendo chistes en Twitter. ¿Se refiere a eso?

No, no estaba haciendo chistes. En ese momento me quedé atrapado.

¿Le ocupan mucho tiempo las redes sociales?

Las redes sociales me ocupan muchísimo menos tiempo de lo que la gente cree porque a veces escribo en Twitter mientras voy al servicio. Con lo cual no pierdo tiempo.

Sobre lo de ayer: me quedé atrapado en el coche con la granizada y no podía salir. No creo que pase nada porque cuente mi situación de una forma humorística y, por otro lado, no voy a estar hablando con los bomberos ocho horas seguidas. Estuve perfectamente al tanto.

¿Está resuelta la situación?

Llevo 51 años con uso de razón y nunca vi una tromba de agua igual en mi vida durante 20 minutos.