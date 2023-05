Sorpresa en Ourense: Jácome encara una gran victoria pese al escándalo de sus audios

Ninguna encuesta lo pronosticaba. Todas preveían un desgaste, aunque leve, de Gonzalo Pérez Jácome tras un mandato convulso en la ciudad de Ourense, coronado en las últimas semanas por un serial de audios revelados por el diario La Región en los que el actual alcalde presumía, entre otras cosas, de saber cómo blanquear dinero. Pero, con el 79% escrutado, no solo no sale castigado en las urnas, sino que logra una gran victoria: es la lista más votada. Logra 10 concejales -la mayoría absoluta está en 14-. Son tres más de los que obtuvo con su partido populista de derechas, Democracia Ourensana, en 2019.

Jácome instala en Ourense un laboratorio bizarro de impunidad política con el apoyo del PP

Jácome salió al paso de las publicaciones denunciando ante el juzgado un supuesto espionaje con micrófonos ocultos, con una extensa comparecencia ante la prensa para presentar su hipótesis de que las grabaciones fueron manipuladas y deslizando que detrás de la publicación de sus audios podrían estar adversarios políticos del PP -gracias al que tomó el bastón de mando en la ciudad en 2019- o del PSOE. Ser la lista más votada no le va a garantizar automáticamente el gobierno local. El candidato popular en Ourense, Manuel Cabezas, ha repetido en las últimas semanas que no repetirá el pacto con Democracia Ourensana “jamás”. Hace cuatro años el entonces líder del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo de Jácome que sería “letal” como regidor. Pero Manuel Baltar necesitaba su apoyo para no perder la Diputación, de modo que se materializó un pacto: el PP retenía el ente provincial y Jácome tomaba el bastón de mando en la capital.

El mandato fue accidentado y Jácome llegó a quedarse al frente del Ayuntamiento con solo dos concejales afines. En septiembre de 2020, poco más de un año después de acceder al gobierno local, los ediles del PP lo abandonaban porque decían no confiar en el alcalde. Los populares devolvieron después su apoyo al regidor, pero la ruptura definitiva se produjo hace poco menos de un año, cuando el PP recuperó como candidato a Manuel Cabezas, que ya fue alcalde en la ciudad. Con él, los populares sacan siete ediles, los mismos que hace cuatro años. El PSOE baja de nueve a seis, mientras que el BNG pasa de dos a cuatro. Desaparece en el Ayuntamiento ourensano Ciudadanos.