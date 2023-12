La TVG tarda 70 minutos en informar de la convocatoria de las elecciones gallegas

“Acabo de trasladarle al Consello de la Xunta mi decisión de convocar elecciones autonómicas para el domingo 18 de febrero”. Alfonso Rueda pronunció esas palabras en la sede del Gobierno gallego a las 13:20h de hoy. 68 minutos después, rozando las dos y media de la tarde, abrían el Telexornal Mediodía de la TVG. Para alguien que se hubiese pasado la mañana pendiente de la televisión pública de Galicia, esa era la primera noticia sobre el adelanto en los comicios. Antes, eso sí, le habrían hablado de la búsqueda de un desaparecido en las aguas del río Ulla, de la “drástica solución” tomada por unos vecinos de Vigo contra un narcopiso o de los 200 euros que un tuno compostelano ofrecía para recuperar su desaparecida capa estudiantil. Pero en esa hora larga, de la cita con las urnas, ni una sola palabra.

En el momento en el que el presidente realizaba su anuncio, en la TVG se emitía Estache bo!, un programa de cocina grabado, presentado por Iván Mariñas en el que, hoy, el exganador de MasterChef preparaba croquetas de calamares en su tinta. Esta vez, la dirección de la corporación no consideró oportuno interrumpir la receta para ofrecer una noticia de ese calado. Tampoco el omnipresente Rueda apareció a echar una mano en los fogones, pese a que la convocatoria electoral ha estado precedida por su aparición en los espacios de entretenimiento. Atrás quedan otros tiempos donde la parrilla -la de programación, no la del cocinero- saltaba por los aires para hacer sitio a acuerdos preelectorales, como el que Feijóo firmó con la petrolera Pemex y que nunca llegó a cumplirse.

Finalizado el espacio de cocina, a punto de llegar a las dos de la tarde, tocaba el turno al informativo más visto de la televisión en la comunidad: el Galicia Noticias, un encadenamiento de sucesos, fiestas gastronómicas, romerías y noticias curiosas que precede al informativo “serio”: el Telexornal Mediodía. “Durante media hora, le acercan a la audiencia las noticias más próximas que sucedieron en Galicia”. Así es como lo presentan en la página web. Sin embargo, sus responsables no debieron de considerar que una convocatoria de elecciones autonómicas era suficientemente próximo. O eso, o quisieron ser fieles hasta el final a la máxima de ese espacio: no hablar de política. Aunque, curiosamente, cuando un grupo de vecinos se queja por el mal estado de una calle, la deficiencia de un servicio o la falta de seguridad, no suelen tener un gobierno municipal del PP.

La edición del Galicia de este jueves se abrió con los buceadores de la Guardia Civil buscando en las aguas del río Ulla a un hombre de 72 años que había desaparecido. Supimos cómo unos vecinos de Vigo tapiaron las ventanas de un narcopiso okupado. Conocimos a Sebastián, el tuno desolado por la pérdida de su capa mientras actuaba por el casco viejo de Santiago y nos contaron que hoy era el último día para comprar lotería de Navidad. En el ecuador del programa, hubo un momento para la esperanza, cuando el presentador dijo: “Bien, pues hoy es uno de esos días marcados para muchos en el calendario”, una ilusión que se desmoronó cuando aclaró que se celebraba a la en Vilalba la feria del capón.

Más tiempo a Cataluña que a las elecciones gallegas

Tras un largo bloque de publicidad, el Galicia dejó sitio al Telexornal y ahí, sí, desde el primer momento, quedó claro que los comicios eran el asunto de apertura... lo que no quiere decir que fuese al que se le dedicó más tiempo de escaleta. Después de los titulares, la convocatoria se despachó en apenas cinco minutos, es decir, aproximadamente el mismo tiempo que ayer mismo le dedicó a la última sesión de control al presidente en el Parlamento, cuando oficialmente las elecciones todavía quedaban lejos.

A la obligada pieza sobre la rueda de prensa del presidente, con su directo para introducirla, le siguió otro directo en el Parlamento tras el que se recogían las primeras valoraciones de los candidatos de las fuerzas con representación en la cámara: un audio del socialista Gómez Besteiro y un total de Ana Pontón. La líder del BNG convocó de urgencia para una primera valoración del adelanto en la sede nacionalista, frente al edificio de la Xunta.

Después, paso a plató donde la presentadora explicaba sobre el videowall el calendario que se avecina: 26 de diciembre, convocatoria oficial y disolución de la Cámara; 2 de febrero, inicio de la campaña, que finaliza el 16 y, el 18, las elecciones. Como el anuncio de Rueda acaparó toda su comparecencia ante la prensa, no hubo preguntas sobre el principal asunto que trataba hoy la reunión del gobierno gallego: la aprobación de la Lei de Recursos Naturais. El vídeo esperado y que había ido incluso en titulares, se quedó en unas simples colas al no contar con los habituales insertos del presidente.

De ahí se dio paso al bloque de política estatal que, aunque llegó después, acaparó muchos más minutos que la indiscutible noticia del día. La primera reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés contó con 1:45 minutos, de los que buena parte se los llevó la declaración de cierre de Núñez Feijóo criticando el encuentro. Después, el presidente del Gobierno “desmarcaba” a Tsunami Democrátic del terrorismo antes de que los volviésemos a ver a él y a Feijóo hablando de su encuentro de mañana. A esas alturas, el expresidente de la Xunta ya había aparecido más en pantalla que los representantes de la oposición gallega. Juntos.

Pero aún habría más, siempre con Cataluña y la Ley de Amnistía de fondo: la comparecencia del ministro Bolaños en la comisión de Justicia del Congreso y la solicitud del Consejo General del Poder Judicial -que mereció un directo en Madrid- para que las comisiones de investigación de las cámaras “se abstengan de citar a jueces como piden los independentistas”. “Un paso inédito para defenderse contra la injerencia de otros poderes”, dijo la presentadora. Cuando llegaron a la encuesta del CIS, ya habían superado en casi dos minutos el tiempo dedicado a las elecciones gallegas.