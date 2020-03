El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, da positivo por coronavirus

Con la convocatoria electoral gallega en un limbo, uno de los candidatos de los principales partidos acaba de anunciar que ha dado positivo por coronavirus. El diputados de Unidas Podemos y candidato de Galicia en Común a las elecciones autonómicas es el primer dirigente gallego que ha confirmado un positivo por COVID19.

Antón Gómez-Reino se puso en cuarentena la semana pasada, tras conocerse el positivo de la ministra Irene Montero. Desde su residencia gallega, Gómez-Reino ha seguido participando en las reuniones políticas con motivo de la cita electoral prevista para el 5A y que ahora se encuentra en suspenso. Hoy mismo, está convocado a una reunión con el presidente de la Xunta que se celebrará por videoconferencia.

El político de la izquierda rupturista ha confirmado a través de twitter el positivo por coronavirus.

Tras 6 días de cuarentena veño de dar positivo na proba do #Covid_19.



Continúo traballando desde casa e pronto para seguir, como ata agora, TODAS as prescripcións sanitarias para frear a expansión do virus.



Imos superar esta crise unidas, sen deixar a ninguén atrás.

ABRO FIO👇🏾