La defensora del pueblo gallega se aferra al cargo tras interferir para darle un puesto a una sobrina de Fraga

Han tenido que pedirle explicaciones hasta el presidente Feijóo y el PP, tras reclamar su dimisión toda la oposición, para que la Valedora do Pobo de Galicia, Milagros Otero, decidiese este lunes pedir una comparecencia ante el Parlamento de Galicia después de que el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) considerase que interfirió para otorgarle un puesto de libre designación a María Puy Fraga. Esa funcionaria de carrera es hermana de Pedro Puy Fraga, portavoz parlamentario del PP gallego, sobrina del expresidente Manuel Fraga e hija de un profesor de Milagros Otero, el catedrático Francisco Puy, hecho este último que previamente había llevado a la defensora del pueblo gallega a abstenerse en el procedimiento. Otero de momento no sólo no ha dimitido sino que sus explicaciones se han limitado a negar esa interferencia que relata la sentencia judicial.

En su sentencia el TSXG considera que María Puy Fraga fue nombrada jefa del servicio de Administración y Personal de la Valedora do Pobo después de que la titular de la institución, Milagros Otero, interfiriese en el procedimiento en su favor con “arbitrariedad” y “desviación de poder” con el “deseo” de “adjudicarle” el puesto. Y eso después de que previamente la propia Otero decidiese abstenerse en el procedimiento sin argumentar inicialmente el motivo, que según admitió posteriormente era el de que ella misma había sido “discípula” del padre de Puy Fraga, el catedrático Francisco Puy.

Tras conocerse la sentencia a última hora del viernes, y a pesar de que desde el sábado por la mañana los tres grupos de la oposición reclamaron su dimisión inmediata, la defensora emitió un primer comunicado el sábado limitándose a decir que acataría la resolución judicial, pero dejando abierta la posibilidad de recurrirla. El domingo la Valedora emitió un segundo comunicado en el que cambió de postura y anunció la ejecución inmediata de la sentencia y el cese de María Puy Fraga de su puesto. En ese segundo comunicado del domingo, y a pesar de los hechos relatados en la sentencia, la Defensora negaba su intervención en el procedimiento.



Curriculum de María Puy Fraga en la web del Valedor do Pobo Valedor do Pobo

“ Debería dar explicaciones en sede parlamentaria, porque fue el Parlamento el que la eligió”, dijo este lunes Feijóo, quien añadió que después “cada grupo parlamentario deberá tomar postura y decidir” sobre el futuro de Otero. También este lunes el portavoz del PP, Pedro Puy, negó conocer o intervenir en el nombramiento de su hermana pero consideró “conveniente” que la Defensora “aparte de a los medios” dé también explicaciones “en sede parlamentaria”. Tras esas declaraciones de los dos dirigentes populares, la propia Valedora acabó solicitando este lunes una comparecencia en la comisión parlamentaria con competencias sobre esa institución.

Sin embargo, todos los grupos de la oposición en Galicia habían solicitado ya que el debate inmediato sobre su cese se produzca ante el Pleno de la Cámara, petición que, si es vetada por el PP, puede acabar provocando un Pleno extraordinario, para cuya convocatoria la oposición tiene mayoría suficiente, como así ha advertido. Antes de esta sentencia Otero ya venía siendo muy criticada por la oposición por su comprensión con las irregularidades cometidas por administraciones controladas por los populares frente a su dureza con las gobernadas por otros partidos.

La institución, que supervisa la transparencia, rechaza responder preguntas

En la sentencia el tribunal censura que la Valedora, siendo al tiempo la responsable de velar por la transparencia de las administraciones públicas gallegas, intentase ocultar el motivo de su incompatibilidad para participar en el proceso de selección de Puy Fraga. Este lunes este diario preguntó a la institución, a través de su responsable de Transparencia, Información Pública y Comunicación, por los motivos de esa ocultación. La respuesta obtenida fue la de que la Valedora sólo dará explicaciones de esta polémica a los medios a través de las notas de prensa ya enviadas o de las que pueda enviar en el futuro, pero sin admitir preguntas directas sobre la cuestión.

Por el contrario, este mismo lunes, en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, apelaba a la necesidad de que la Defensora diese explicaciones ,“aparte de a los medios”, también “en sede parlamentaria”. “Si el Parlamento se tiene que pronunciar sobre un posible cese a petición de algún grupo, tomará la decisión en su momento”, añadió Puy.

“ No tuve ningún conocimiento ni ninguna participación”, fue la respuesta del portavoz popular a la pregunta de cuáles eran sus conocimientos sobre la manera en que se había producido el nombramiento de su hermana para el cargo de libre designación de la Valedora. “No tengo ninguna relación con este asunto en general, y en particular tampoco con la carrera profesional de una de mis hermanas”, añadió.

Puy sí recordó que su hermana es “funcionaria por oposición desde hace décadas” en la Xunta y que ocupó puestos discrecionales como es el de subdirectora también durante el bipartito de PSdeG y BNG que gobernó la Xunta entre 2005 y 2009.

También este lunes la propia implicada en el nombramiento, María Puy Fraga, hizo pública una carta en la que carga contra los jueces del Tribunal Superior que anularon su nombramiento y considera “injusta” su sentencia.