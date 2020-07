Feijóo pide centralizar las soluciones a la pandemia y descentralizar la gestión de los fondos para encararla

"Hemos pasado de un mando único a todo lo contrario sin solución de continuidad". En estos términos se ha expresado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en La Rioja. El presidente de la Xunta quiere "que el Gobierno central siga formando parte de las soluciones" a la crisis del COVID y sus consecuencias económicas: "Una cosa es que España sea una nación descentralizada y otra es que sea descoordinada", ha asegurado. Las tesis recentralizadoras del jefe del gobierno gallego se refieren a la gestión de los problemas pero no tanto a la del dinero que se distribuirá entre las Comunidades Autónomas para resolverlos. A Feijóo no le gusta que el Gobierno plantee tutelar la aplicación de los 19.000 millones que se van a distribuir entre los territorios y pide "cogobernanza" inspirada en el modelo de los lander alemanes: "Si se plantea un modelo centralista no nos vale porque España es un estado descentralizado", ha asegurado en rueda de prensa.

El barón gallego del PP ha mostrado este viernes su cara amable con el ejecutivo de Sánchez al que ha felicitado por la negociación desarrollada en Europa para conseguir las partidas con las que afrontar la reconstrucción tras la crisis económica aparejada al coronavirus. Sus críticas, veladas, han tenido que ver con la gestión de los tiempos y la falta de información sobre el marco económico previsto por el ejecutivo de Sánchez para los próximos meses y sus efectos sobre la posibilidad de endeudamiento que se permitirá a cada comunidad autónoma. De un modo lacónico, el presidente de la Xunta ha resumido los avances de la conferencia en algo parecido a un balón a seguir: "El Gobierno se ha comprometido en seguir trabajando. No tengo compromisos más reseñables que eso", ha dicho.

Según Feijóo, el futuro económico "pinta mal" y la situación tiene "pronóstico reservado". El presidente de Galicia asegura, además, que el dinero que hay sobre la mesa (16.000 millones) no será suficiente si tras el verano una segunda ola de coronavirus golpea a nuestro país. "Habrá tensiones financieras", ha resumido.

En la lista de peticiones que Galicia llevó a la Conferencia de Presidentes se han repetido dos clásicos sobre los que Feijóo viene realizando reclamaciones en los últimos meses. El dirigente del Partido Popular pide un cambio legal para que las Comunidades Autónomas puedan ordenar confinamientos sin tener que validar cada una de sus decisiones con un juez, una especie de estado de alarma permanente atado a un cambio en el articulado de la Ley de Salud Pública. Pedro Sánchez le ha contestado que su propuesta es difícil de comprender desde el punto de vista constitucional.

La otra reclamación conocida, la referida a la gestión de los datos. Según el presidente de la Xunta, la crisis se está abordando con "un sistema de información impreciso que no ayuda a gestionar la pandemia". Galicia también ha reclamado una revisión en el IVA de las mascarillas, actualmente fijado en el 21%. Todas las partes se han citado para volver a hablar en septiembre, ya con datos sobre la mesa acerca de la capacidad que tendrá cada territorio para sumir deuda con la que frenar la crisis.