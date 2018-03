Puro ingenio: el español que ha llenado Airbnb de casas a ambos lados del charco

Un solitario vehículo aparca en tu puerta justo a tiempo para llevarte al aeropuerto. Hoy tienes un viaje de negocios, así que has optado por alquilar un coche autónomo para que te lleve a la terminal. Ni siquiera has tenido que pedirlo: la ‘app’ de ‘carsharing’ está sincronizada con la plataforma en la que reservaste el vuelo y el automóvil se ha comportado como un chófer puntual. Aunque no sabemos cuándo esta escena formará parte de nuestra rutina diaria, lo cierto es que todos podríamos vivirla en los próximos años. Hay quien ya se está encargando de garantizar que suceda.

El español José Pacheco está analizando con detenimiento cuál será el futuro de la movilidad, qué alternativas para desplazarnos se acabarán imponiendo en los próximos años y qué empresas pueden tener un nuevo papel en ese nuevo escenario.