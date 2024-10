El PP de La Rioja suspende los plenos del Parlamento hasta febrero por la tramitación de los Presupuestos

Los actividad del Parlamento de La Rioja se paraliza hasta enero por la tramitación de los presupuestos, una situación que se alargaría hasta febrero al ser el mes de enero inhábil para la cámara. Lo que significa seis sesiones de control e impulso al Gobierno de La Rioja por parte de los grupos políticos suspendidas. Se repite así la misma situación que se produjo el año pasado. La propuesta ha partido de la presidenta del Parlamento, la popular Marta Fernández, y ha salido adelante con la mayoría absoluta del PP en la Mesa del Parlamento.

La oposición no ha tardado en expresar su rechazado a esta medida. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha expresado el malestar del PSOE y ha afeado que sea “una decisión unilateral del Grupo Popular, de nuevo con la excusa del Presupuesto”.

Con esta decisión, ha dicho Orradre, “el PP evita seis sesiones plenarias en las que el Gobierno no rendirá cuentas de su gestión y desde la oposición no podremos cumplir con nuestra tarea”. Sara Orradre ha asegurado que “esta decisión del PP es muy difícil de entender porque durante varios meses se hurta el debate y la posibilidad de presentar iniciativas que beneficien a la ciudadanía”. La portavoz ha advertido que “esta suspensión de la actividad, unida a que enero es un mes inhábil, puede provocar que hasta febrero no se retomen las sesiones plenarias”.

También Izquierda Unida ha mostrado su rechazo ante la decisión del PP de suspender la actividad parlamentaria hasta enero, excusándose en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2025. Henar Moreno, diputada de IU en el Parlamento regional, ha calificado esta decisión como “una estrategia para silenciar a la oposición y evitar el control democrático”.

“Nos están pidiendo que estudiemos un documento complejo en un tiempo irrisorio. Esta falta de seriedad y transparencia es un golpe directo a los principios democráticos”, señala Moreno. Para la diputada de IU, “el Gobierno de La Rioja se excusa en el Reglamento de la Cámara para suspender los plenos ordinarios, pero la realidad es que solo se habla de ‘tramitación preferente’, lo que no tiene por qué implicar la suspensión total, como ha ocurrido estos dos años”. Por otro lado, también señala que la actividad de las comisiones en el Parlamento esta paralizada, no habiéndose constituido todavía algunas de ellas, como la del estudio de la situación de la cultura, o estando pendiente la tramitación de PNL en la comisión de Salud desde hace meses.

La suspensión de la actividad parlamentaria se suma a lo que Izquierda Unida describe como un proceso opaco y autoritario en la gestión de los presupuestos. Henar Moreno acusa al Gobierno del Partido Popular de usar su mayoría absoluta para manipular los tiempos y evitar cualquier forma de participación de la oposición. “Es inaceptable que el PP se escude en su mayoría para impedir un debate serio y democrático sobre las cuentas públicas. Ya está bien de que se dediquen a hacer en el Gobierno lo contrario de lo que exigían cuando eran oposición”, añade Moreno.