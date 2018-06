La Sinfónica de Tenerife estrena este viernes una obra de Luis Cobiella

La Sinfónica de Tenerife se abre a los recuerdos musicales con el estreno mundial de Cinco canciones del compositor palmero Luis Cobiella. Esta partitura para soprano y orquesta, en la que participará Candelaria González, está adaptada para la ocasión por Armando Alfonso. El programa, que se completa con la Sinfonía nº 4 en Sol mayor de Mahler, será conducido por el director honorario de la formación del Cabildo, Víctor Pablo Pérez, este viernes, 8 de junio, a las 19:30 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, se informa en nota de prensa.

Las Cinco canciones fueron gestadas por Luis Cobiella (1925-2013) en diversas épocas de su vida siguiendo también motivaciones diferentes, razón por la que no siguen un hilo argumental. No fueron concebidas tampoco para orquesta sinfónica, de ahí el papel que ha jugado en su adaptación Armando Alfonso, quien fuera titular de la orquesta durante 17 años. En cada una de las piezas que conforman esta obra se aprecia claramente la concepción que su autor tenía del género de la canción, en el que no hay una diferencia clara del papel de la soprano respecto a la orquesta, sino que los trata con el mismo protagonismo y autonomía.

La Cuarta sinfonía de Gustav Mahler (1860-1911) destaca por su intensidad, reflejando el camino de lo terrenal a lo celestial, coronada en un plácido final por una voz de soprano, que en el Auditorio de Tenerife será Candelaria González. Se trata de una de las páginas más bellas de la literatura mahleriana, siendo su autor uno de los máximos exponentes de la sinfonía posromántica.

Víctor Pablo Pérez realiza sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Hochschule für Musik und Theater de Múnich. Durante la década de los ochenta fue director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, compaginando el final de esta trayectoria con la dirección de la Sinfónica de Tenerife. A su vez, durante veinte años toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia y, posteriormente, como director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Sus distinciones han sido numerosas: Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, Premio Ondas, Premio Nacional de Música, Medalla de Oro a las Bellas Artes, Director Honorario de la Sinfónica de Tenerife, Director Honorario de la Sinfónica de Galicia, Hijo Adoptivo de Tenerife y Medalla de Oro del Gobierno de Canarias.

Además de dirigir la práctica totalidad de las orquestas españolas, es llamado como director invitado por destacadas formaciones internacionales. Recientemente ha sido presentado como director artístico de la Joven Orquesta de Canarias y, en junio, ha sido invitado por el Centro Nacional de Difusión de la Música de Madrid para dirigir, en el marco del Día de la Música, las novenas sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, Dvořák, Shostakóvich, Bruckner y Mahler con las cinco orquestas residentes.

Candelaria González cursó sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Ha interpretado los roles de Tebaldo ( Don Carlo), en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, Annina (Traviata), bajo la batuta del maestro Maurizio Barbacini, Primera Dama y Papagena ( Die Zauberflöte), dirigida por el maestro Alessandro D’agostini, dentro del Festival de Ópera de Auditorio de Tenerife, la Reina Titania en la ópera de Purcel The fairy Queen y Lucía di Lammermoor.

Ha estrenado e interpretado alguna de las partituras más destacadas de Emilio Coello Cabrera, tales como Isla y Mujer, composición para soprano y orquesta, la Misa para la conmemoración del 50 aniversario de la basílica de Nuestra Señora de Candelaria, obra que se interpretó en la Catedral de la Almudena en Madrid, en 2009, o eCaos, para soprano y orquesta, que se estrenó en el Auditorio de Tenerife, junto a la Sinfónica de Tenerife bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez.

