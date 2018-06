El PP asegura que con el actual grupo de Gobierno de la capital “morirá todo el potencial que tiene la playa”

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en una nota de prensa, señala que “en la sesión plenaria celebrada este miércoles ha quedado claro que el grupo de Gobierno (CC-PSOE) no tiene capacidad de gestión ni reconoce sus limitaciones para convertir la playa en un motor económico para la ciudad”. Asegura que “con el actual grupo de Gobierno de la capital morirá todo el potencial que tiene la playa”.

Los populares apuntan que “presentamos una propuesta abierta al consenso, para que todos los ediles pudieran aportar soluciones para el futuro de la playa y en beneficio de los ciudadanos, partiendo de nuestras propias iniciativas, un total de 35, a desarrollar a lo largo del tiempo: unas en un plazo más corto de tiempo y otras de futuro, pero pensando desde que las elaboramos en que durante la sesión plenaria se presentaran más ideas que enriquecieran la moción”.

Sin embargo, “lo que nos encontramos es con la negativa del grupo de Gobierno, sin que llegara a presentar ningún tipo de alternativas, con un argumentario tan débil que estamos más preocupados que nunca por el futuro de la ciudad”. “Como ejemplo de lo ocurrido en la sesión”, los populares exponen que “no sabemos ni qué pensar cuando escuchamos al alcalde afirmar sin ponerse colorado que la playa ha posibilitado la creación de empleos y poner como ejemplo de esos nuevos puestos de trabajo a las personas que participaron en la organización ‘de la Fiesta de San Juan’. Y es que hablamos en diferente idiomas o no tienen altura de miras”, opinan.

El Partido Popular manifiesta que el grupo de Gobierno “tuvo la oportunidad de aprovechar las aportaciones presentadas desde la oposición y, sin embargo, lo que hizo fue pensar en clave política y rechazar la moción porque era del PP, aunque a la vez socialistas y nacionalistas tuvieron tiempo para mostrar su nula visión de desarrollo económico”. Además explican que “el Gobierno no quiere un restaurante en un lugar destacado de la playa para no perjudicar a los establecimientos de la avenida, cuando es al revés. En este sentido, plantearon “el restaurante, con unas plataformas cuando se reforme la avenida donde los negocios de restauración puedan contar con terrazas donde sus clientes tengan una visión directa al mar, creando sinergias para que venir a Santa Cruz de La Palma sea atractivo no solo para los residentes en la capital sino para cualquier persona de la Isla.

La propuesta del PP, se añade en la nota, “incluía desde colocar un parque infantil a la formación de los escolares en deportes vinculados con la playa, incluso acciones tan simples como el desarrollo de cursos para crear y volar cometas o tan ambiciosas como un paseo desde la calle Apurón hasta la arena, pero nada de lo que propusimos fue aceptado”, apunta el PP, “que deja claro que nuestras iniciativas quedarán ahí para que las puedan copiar o esperar a otro gobierno que sea más valiente y que decida llevarlas a cabo por el bien de Santa Cruz de La Palma y de sus habitantes”.