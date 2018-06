El grupo de Gobierno (UB) de Tazacorte denuncia "la falta de compromiso de la oposición con los ciudadanos"

El grupo de Gobierno (Unión Bagañeta) del Ayuntamiento de Tazacorte, en una nota de prensa, critica a la oposición (PSC-PSOE e IUC) en el Consistorio por “su ausencia continuada en las últimas comisiones informativas y en el último pleno extraordinario, mostrando una falta de compromiso a sus propios votantes ante el deber de trabajar por Tazacorte ”.

En la nota se apunta que “en la mañana del 18 de julio tuvieron lugar las comisiones informativas de Obras Municipales y Urbanismo, además de la de Régimen Interior y Servicios Sociales, a las cuales no asistió el concejal de IU”. Además, añade, “el 21 de junio se celebró a las 13.00 horas una sesión plenaria extraordinaria donde era necesario tratar varios temas de urgencia de interés general para el municipio a la que no acudió ningún concejal de la oposición”.

UB señala que esta situación “viene repitiéndose desde hace varios meses”. Apunta que “es normal la ausencia de algunos concejales de la oposición, sobre todo del concejal de IU, Carlos Miguel Martín González”. Desde UB indican que “se han visto obligados a denunciar la falta de compromiso con los ciudadanos y sus propios votantes debido al comunicado de PSC e IUC en los medios, intentando justificar su ausencia debido al horario de la celebración de las comisiones informativas y plenos extraordinarios.

Considera “que la oposición de Tazacorte no cumpla con su deber de asistir a las comisiones informativas y plenos extraordinarios intentando justificarse echando la culpa a UB por convocar dichas sesiones en horario laboral, nos parece una auténtica burla hacia el ciudadano ”. “Debemos recordarles a los concejales de la oposición”, alega, “que están protegidos por ley para poder asistir tanto a los plenos como a las comisiones municipales en cualquier horario y que además cobran por ello. Por consiguiente, no entendemos la argumentación a sus ausencia repetitivas cuando dicen ‘solo puede acudir el grupo de Gobierno por celebrarse cuando estamos trabajando ’. Debemos recordarles su compromiso ante el ciudadano y sus propios votantes al tomar posesión de su acta de concejal de trabajar para Tazacorte. Ahora parece que los intereses personales tienen prioridad sobre los intereses de los ciudadanos por los que se comprometieron a trabajar cuando tomaron el acta de concejal de Tazacorte”.

UB se “pone como ejemplo” y recuerda que “el teniente alcalde del grupo de Gobierno, Adolfo Pérez, no está liberado y ejerce una profesión, pero acude a las comisiones y plenos municipales a los que se le convoca en horario laboral, haciendo uso de sus derechos para ejercer su deber como concejal de Tazacorte cuando tomó posesión de su cargo. Al parecer, unos podemos y otros no, o mejor dicho, unos adquieren un compromiso y son responsables con sus deberes políticos y otros no. Asimismo, nos llama mucho la atención, e invitamos a nuestros vecinos que lo comprueben en las hemerotecas de los medios de comunicación, que en los últimos meses, y en horario laboral, los concejales de la oposición si han acudido a las radios locales incluso más de una hora”.

“No cabe duda”, prosigue, “que una imagen vale más que mil palabras: al final, en el máximo órgano municipal para trabajar por los intereses de nuestro pueblo, están los concejales de UB solos, sin el apoyo de una política constructiva por parte de los compañeros concejales de la oposición. Sin embargo, nos desagrada que por parte de la oposición sí tengan tiempo para asistir a los medios de comunicación en horario laboral para llevar a cabo una política destructiva para la imagen de nuestro pueblo, ya que en el pleno del Ayuntamiento es donde se debe fomentar el debate y aportar soluciones por los intereses generales del municipio. Debemos recordar al PSOE Tazacorte que cuando UB estuvo en la oposición en la pasada legislatura, donde tenemos que volver a recordar al PSOE Tazacorte que eran grupo de Gobierno, se celebraban comisiones y plenos extraordinarios en horario laboral, y UB siempre estuvo representada cumpliendo con su deber y trabajando por los intereses de nuestro municipio. Es decir, en la pasada legislatura gobernando PSOE en Tazacorte estaba bien hecho convocar las comisiones y plenos extraordinarios en horario laboral, ahora la misma situación el PSOE manifiesta en los medios de comunicación: ‘cada vez que convoca UB un pleno demuestra su actitud antidemocrática’. Desde UB”, concluye, “nos preguntamos: ¿antes no lo era? ”.