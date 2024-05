Chivite advierte de una “emergencia democrática” y llama a los partidos a “huir de la toxicidad” y volver al “diálogo”

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha advertido de una “emergencia democrática” por la “estrategia del lodo” que busca “desestabilizar las instituciones” y ha llamado a los partidos “con sentido de Estado” a que “huyan de la toxicidad y el odio y vuelvan a la institucionalidad y el diálogo”. Así se ha pronunciado al comienzo del Comité Regional del partido, que se ha celebrado este sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona, y que ha contado con la presencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ministra Elma Saiz. Un encuentro que ha estado marcado por las movilizaciones del fin de semana pasado en Madrid para pedir la continuidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que se ha hecho entrega de un pin de oro a Chivite, Cerdán y Saiz como muestra de “orgullo” del partido.

María Chivite ha comenzado su intervención celebrando “el triunfo de la resistencia progresista” y por “seguir teniendo a Pedro Sánchez al frente del Gobierno y del PSOE”. También ha destacado la importancia de las próximas elecciones europeas donde “Europa se enfrenta a su propio futuro” porque “estamos ante un claro avance de la derecha y la ultraderecha”. El continente se encuentra, ha dicho, “en una reflexión en torno a la desinformación” y la necesidad de “reforzar el proceso democrático y el normal funcionamiento de las instituciones”. Y ha recordado que incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “no descarta prohibir Tik Tok”.

Sin embargo, ha criticado que la derecha ha entendido esta reflexión “como algo electoralista; no lo es”. “La preocupación por la desinformación y la protección de los procesos democráticos está por encima de las sensibilidades políticas”, ha afirmado Chivite, que ha lamentado que “no es así” en España y Navarra “donde la derecha se lo ha tomado como algo personal”. “Esto no va contra nadie, va de respeto, convivencia, derechos, libertades y más y mejor democracia”, ha recalcado.

Por eso, ha llamado, desde Europa y Navarra, a proponer “soluciones” contra los “discursos de odio y la desinformación que busca desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos”. “Es una cuestión global”, ha resaltado Chivite, que ha subrayado que en Estados Unidos y Europa “está encendida la alerta roja y tenemos que unirnos en una resistencia colectiva para buscar soluciones por parte de los partidos que de verdad creemos en la democracia”. “Nadie debería estar en contra del respeto y la lealtad institucional”, ha añadido. Por ello, ha apelado a “todos los partidos que creemos en la democracia” a “recuperar el amplio consenso en torno a las reglas del juego”.

María Chivite ha afirmado que Navarra es la comunidad “con mejor calidad de vida y los ciudadanos más felices” y “quiero que sea una comunidad libre de la degradación política”. “La desinformación, polarización y el fango no sólo busca desestabilizar las instituciones, sino tapar nuestros logros porque saben que nuestro modelo funciona y que al otro lado no hay un proyecto alternativo”, ha aseverado.

Ha asegurado que “nada es casual” y ha apelado a “todos partidos con sentido de Estado a que huyan de la toxicidad y el odio, un camino que no lleva más que al desastre, y vuelvan a la institucionalidad y el diálogo”.

“Navarra sigue avanzando con un gobierno sólido y fuerte”, ha manifestado la presidenta del Ejecutivo foral, destacando “datos de empleo históricos”, los fondos europeos que “están llegando a la sociedad” así como “inversiones históricas” en torno a la cadena de producción del sector del automóvil. De la misma manera, ha resaltado que “vamos adelante, a pesar de todos los palos en las ruedas, con obras estratégicas como el TAV y el Canal de Navarra”. Sobre esta última infraestructura, ha asegurado que “el agua de calidad va a llegar y lo va a hacer con un gobierno socialista”.

María Chivite ha incidido en la importancia de que “los intentos de frenarnos y los ataques que sufrimos no nos debiliten ni nos distraigan” porque “nos necesitan fuertes al lado de los ciudadanos y la democracia”.

Ha señalado que “otros países han sufrido lo que ha sufrido nuestro presidente, estamos ante una corriente organizada, muy potente, a la que hay que responder con toda las herramientas y nuestra fuerza”, en referencia a la militancia socialista. Ha reconocido que “hay mecanismos nada fáciles de atajar” y ha apostado por una “regeneración democrática y concienciar a la ciudadanía de que, si no asentamos los pilares de la democracia, es difícil avanzar en lo demás”.

La secretaria general del PSN ha reivindicado “la buena política” y ha llamado a trabajar en políticas dirigidas al “fortalecimiento de las instituciones”. Ha recordado que “quienes estamos en política somos primero personas, con nuestras fortalezas y debilidades” y “flaco favor hacen al ciudadano quienes dicen que a la política se viene llorado y que esto va en el cargo”. “El ataque a las familias, los bulos, las historias contadas a medias, no son política”, ha subrayado Chivite, quien ha destacado que se trata de “tomar decisiones y responder por ellas, es respeto institucional, rendición de cuentas. Lo que no se marque en esos términos no es política, es otra cosa”, ha remarcado.

Por ello, ha abogado por “marcar bien los límites de lo que es la buena política, porque se han pasado todos los límites y no podemos ir a más”. No sólo se genera “desafección” sino que “puede llegar el momento en que la gente no quiera asumir ningún tipo de responsabilidad en política porque implica un daño a él/ella y su familia”.

Chivite ha asegurado que estamos ante una “emergencia democrática” como consecuencia de una “estrategia de lodo que lo abarca todo”. “No nos van a hace caer, vamos a seguir con más fuerza, más ímpetu y más ilusión”, ha expresado.