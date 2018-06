Cerca de 2.000 personas protestan en Santander por la libertad provisional de 'la manada'

La puesta en libertad provisional de los cinco miembros de 'la manada' ha desatado una oleada de protestas en prácticamente todas las ciudades de España, entre ellas, Santander, donde este viernes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno cerca de 2.000 personas para manifestar su repulsa hacia la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Navarra.

La sociedad cántabra ha vuelto así a dejar patente su apoyo inequívoco a la víctima y ha clamado contra la "justicia patriarcal" que "insulta a las mujeres". "El mensaje que con la libertad provisional concedida a 'la manada' se está enviando a la sociedad es: violar, abusar de una mujer, actuar en situación de 'consentimiento viciado' porque en la retorcida interpretación de los hechos [por parte de los jueces] no recibe el tratamiento de delito grave", señala el manifiesto leído por la Asamblea Abierta Feminista de Cantabria.

"No es no", entre los numerosos cánticos que se han escuchado durante la concentración. | R.V.

Bastante tiempo antes de alcanzar las 19.00 horas, decenas de personas ya se agolpaban en la céntrica calle Calvo Sotelo, donde tiene su sede la Delegación del Gobierno. A la hora oficialmente prevista para comenzar la concentración, la cantidad de gente era tal que la multitud ha terminado por ocupar la carretera.

Y es que la indignación ante la nueva resolución de la Audiencia de Navarra ha congregado en Santander incluso a más personas que cuando el pasado mes de abril se conoció el fallo judicial que consideró que los hechos ocurridos en 2016 durante las fiestas de San Fermín no fue una violación, sino un "abuso sexual", lo que rebajó considerablemente la pena, que finalmente fue de nueve años de prisión para los cinco jóvenes implicados.

"Violar sale barato", "camino a casa libre y no valiente", "la manada somos nosotras", "no es no" o "si tocan a una, nos tocan a todas" son algunos de los numerosos cánticos que se han escuchado durante la concentración, que también ha incluido una sentada en recuerdo a todas las mujeres asesinadas por violencia de machista, así como una cacerolada.

El manifiesto

Durante la concentración, en la que han participado mayoritariamente mujeres de todas las edades, varias jóvenes de la Asamblea Abierta Feminista de Cantabria, ha leído un manifiesto en el que ha lamentado que una vez más sean las mujeres las que paguen "la incapacidad de jueces y juezas sin perspectiva de género, investidos de un poder de decisión que les queda grande".

"No se trata de que la decisión no se 'ajuste' a la ley, no es eso lo que está en liza. Lo que volvemos a denunciar en estas concentraciones, que sin duda están siendo numerosas, es que hay demasiados operadores jurídicos que carecen de la preparación necesaria para desempeñar una labor que exige algo más que el conocimiento de las normas, que requiere capacidad de interpretación, un sentido a la altura de su responsabilidad", han declarado en representación de los colectivos feministas y de todos los asistentes.

La manifestación ha congregado a muchísimos jóvenes. | R.V.

Así, han subrayado que "con estas sentencias inverosímiles, machistas, reaccionarias, producto de una ceguera cuando no saña patriarcal, nos veja a las mujeres, nos insulta, nos deja desprotegidas y nos roba la confianza en el sistema judicial".

En el texto, las asociaciones feministas han querido dejar claro que no están pidiendo "excesos punitivos", sino que "se trate a 'la manada' con un criterio proporcionado y a la altura de la realidad social". "No se trata solo de estos jueces, de esta sentencia, de esta injusticia patriarcal; se trata de nuestro rotundo compromiso con el avance hacia un mundo mejor en el que no quepa ningún tipo de violencia machista", han ahondado.

Igualmente, han recordado que el Tribunal que concede a los jóvenes la libertad provisional es el mismo que rechazó esa medida hasta en tres ocasiones "por riesgo de fuga y reiteración delictiva" y han defendido que "lo normal, lo esperable, hubiera sido que la prisión preventiva se hubiera prorrogado". "Eso es lo que ocurre en multitud de casos, así es como se procede habitualmente con los presos y presas comunes", sostienen.