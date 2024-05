Burjassot obri la seua via verda que obri un pas natural cap a l'horta

La via verda de Burjassot és ja una realitat. Des del Consistori han informat que les obres d’este nou espai ciclopedestre, situat en el Barri de l’Empalme, han finalitzat i este nou pulmó verd de Burjassot s’obrirà este dijous 2 de maig.

El recorregut d’esta nova via transcorre paral·lel al carrer Mariano Benlliure, iniciant-se just davall del pont i arribant pràcticament fins a l’estació de metro de Burjassot.

Amb la cessió d’esta zona per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana el municipi ha guanyat un espai de 12.108 metres quadrats on, a més del carril bici i de la zona per al passeig de les i els veïns, es compta amb una il·luminació nova, amb alimentació solar per a evitar la contaminació lumínica, elements de gimnàstica biosaludables, nou mobiliari urbà i un pas natural cap a l’horta.

La zona compta també amb un xicotet jardí mitjaner, per a separar la via per als vianants de la ciclista, en el qual ja s’han plantat diferents espècies arbòries que, en un futur, la dotaran d’ombra i faran que el descans en els bancs siga encara més agradable durant l’època estival.

La via verda constituïx un projecte emmarcat en el Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació de València amb un pressupost de 208.000 euros.