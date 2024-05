Alcaldes de la Safor i la Marina es reuneixen per a demanar infraestructures ferroviàries que milloren la connexió

Alcaldes i alcaldesses dels municipis de la Marina i la Safor s'han reunit a Dénia per a abordar el futur de la connexió ferroviària entre totes dues comarques. Tots ells s'han unit per a demanar infraestructures ferroviàries que milloren la connexió entre els territoris.

La trobada sorgeix després de la proposta feta per Prieto d'unir esforços i de mostrar una postura comuna entre els municipis afectats per la mancança de dites infraestructures. En aquest sentit, la primera autoritat municipal de Gandia ja va mantindre durant les passades setmanes trobades amb l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, i l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, així com contactes telefònics amb altres alcaldes.

Després de la reunió amb els alcaldes i alcaldesses de Dénia, Oliva, Bellreguard, Ondara i Palmera, Prieto ha declarat que la trobada ha servit per a arribar a un acord basat en tres punts.

El primer és l'adhesió a una declaració conjunta que serà publicada en pocs dies on es marque la postura dels diferents ajuntaments implicats. “La unió fa la força i aquest és un aspecte en el qual hem estat insistint els alcaldes de les poblacions per on se suposa que passarà el traçat ferroviari”.

El segon punt és constituir un Fòrum Econòmic i Social on no només participen els ajuntaments afectats sinó que compte amb la participació de tots els agents socials i econòmics de la Marina i la Safor per “avançar més enllà de les infraestructures comunes i posar en marxa polítiques conjuntes que hem de reforçar per tindre un avantatge competitiu respecte a altres territoris”.

En tercer lloc, posar en marxa una Mesa de Diàleg on estiguen presents els ajuntaments, la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transports. Aquest últim ja ha informat de la seua voluntat de participar. “Esperem que la Generalitat també ho faça perquè no crec que hi haja cap altra eixida que dialogar per aterrar les infraestructures que necessitem tots els municipis”. “No podem renunciar a cap infraestructura”, ha declarat Prieto qui ha finalitzat la seua intervenció afirmant: “Si és el TRAM la solució a què s'arriba, benvinguda. Però hi ha ajuntaments que hem al·legat al Tren de la Costa. Al·legacions que caldrà posar sobre la taula i veure el resultat de tots aquests treballs”.