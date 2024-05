Medi Ambient restaurarà l’entorn de les riberes del riu Palància en col·laboració amb l’Ajuntament de Sagunt

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori du a terme, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sagunt, la restauració de l’entorn de les riberes del riu Palància per a renaturalitzar la zona amb diverses actuacions, que impliquen una inversió d’un milió d’euros.

Raúl Mérida, director general de Medi Natural, ha visitat els treballs a les riberes del riu Palància, i ha explicat que es tracta de dos projectes “que revitalitzaran les zones que estan en estat de degradació”. “Duem a terme mesures per a retornar a este espai natural tot el seu potencial i recuperar l’ús recreatiu de la muntanya”, ha concretat Mérida.

D’altra banda, el director general ha insistit que se soluciona “un problema de seguretat”, ja que als assentaments il·legals hi ha hagut diverses inundacions.

Per la seua banda, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha remarcat la necessitat de “treballar conjuntament en la regeneració d’este espai natural”. “En un context d’emergència climàtica com l’actual, és fonamental mitigar els efectes de possibles inundacions o incendis. Estes obres van en eixa línia”, ha explicat. A més, “es tracta d’adequar una zona de gran valor mediambiental i donar lloc a un espai per al gaudi de la ciutadania i la pràctica esportiva”.

El primer projecte d’adequació ambiental dut a terme per la Generalitat disposa d’una inversió de 194.236,35 euros i té entre els seus objectius l’eliminació d’espècies exòtiques i invasores i el desenvolupament de les masses forestals existents, així com la disminució del risc i la propagació d’incendis forestals.

A més, busca potenciar l’ús recreatiu de la muntanya, mitjançant la instal·lació de panells informatius i la creació d’un nou itinerari botànic amb finalitats didàctiques en la superfície del delta del riu Palància.

El segon projecte, amb una inversió de 802.485,75 euros, preveu la demolició de construccions en les 64 parcel·les dels terrenys ocupats indegudament, situats a les riberes del riu Palància, on es registren inundacions. Entre les actuacions que s’hi duran a terme està el desmuntatge dels elements de fibrociment i la demolició de les edificacions de la zona. Els dos treballs tenen un termini d’execució de 12 mesos i s’emmarquen en el Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea.

La Generalitat du a terme estes actuacions com a propietària d’esta zona de les riberes del riu Palància, que forma part dels termes municipals de Sagunt i Canet d’en Berenguer. Amb els dos projectes es busca recuperar el patrimoni natural de la zona, amb la demolició de les construccions il·legals de la zona i la regeneració forestal.