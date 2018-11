El Centro Vasco Ciberseguridad, clave en el devenir de la industria 4.0

El Centro Vasco de Ciberseguridad – Basque Cybersecurity Centre (BCSC) llega ahora a su primer año de vida habiendo logrado de manera excelente los objetivos que se habían propuesto el Gobierno Vasco y el Grupo SPRI cuando lo pusieron en marcha. El colofón son dos hitos de carácter internacional, por una parte, haber logrado que el foro mundial de equipos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, FIRST ( Forum of Incident Response and Security Teams), haya aceptado como miembro al BCSC, lo que supone “el ser o no ser” entre los centros de ciberseguridad, y por otra, celebrar hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao la primera edición del Basque Cybersecurity Day, el punto de encuentro de la ciberseguridad en Euskadi, con un extraordinario éxito de comnvocatoria. La jornada ha contado con más de 1.000 congresistas, ponentes internacionales de 7 países y 3 continentes, la empresa e industria vascas del sector, centro de ciberseguridad, Ertzaintza e instituciones.

Declaraciones

La apertura del BCSDay ha corrido cargo de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, quien ha resaltado que Basque Cybersecurity Centre “es un Centro prioritario para el correcto devenir de la industria 4.0. Una industria avanzada y conectada que requiere de entornos cibernéticos con capacidad de reacción ante cualquier amenaza”. Tras felicitar al Director del BCSC, Javier Diéguez, y a su equipo por los logros alcanzados durante el primer año de vida y especialmente por ser miembro de foro mundial de equipos de respuesta FIRST, Tapia ha destacado el potencial de la industria vasca de ciberseguridad.

Concretamente ha puesto de manifiesto dos evidencias, además del hecho que en su primera edición en BCSDay haya superado los mil congresistas. Por una parte, que un reciente estudio ha puesto de manifiesto que el 85% de las empresas vascas incrementará los recursos humanos y económicos destinados a protegerse de las ciberamenazas y, por otra parte, que el primer programa de Ciberseguridad Industrial ha supuesto que 60 empresas vascas se hayan visto beneficiadas para poder seguir profundizando en su autoprotección.

“A través de este programa –ha afirmado la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras-- se están mejorando las redes de comunicación externa, se aplican políticas de seguridad para el correo electrónico; un mayor control sobre los equipos que se conectan desde redes externas medidas de prevención de amenazas con origen en internet o proteger las líneas de producción en la planta industrial”.

Así mismo, Arantxa Tapia ha anunciado que éstas son algunas de las medidas en las que colabora el Gobierno vasco y que para 2019 van a suponer una dotación presupuestaria para contribuir con la ciberseguridad “cercano al millón y medio de euros, solo para el apoyo de la ciberseguridad de las empresas. Lo hacemos porque nos consta que a las empresas les preocupa. Y porque su competitividad depende, también, de la seguridad”.

Previamente, también la Consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia ha hecho referencia a la necesaria labor de concienciación y sensibilización ante los retos de seguridad que plantea la delincuencia informática. La consejera ha señalado que más de un 12% de los delitos denunciados ante la Ertzaintza derivan de actividades relacionadas con el uso de Internet.

Beltrán de Heredia ha recalcado que los ciberdelitos afectan tanto al ámbito empresarial como al privado, y en este sentido ha mencionado el ciberacoso, la usurpación de datos personales o los delitos contra el patrimonio como las denuncias más habituales. “A la hora de ser eficaces –ha precisado la responsable de Seguridad-, tenemos un reto muy importante en la prevención y la persecución de la ciberdelincuencia, y de ahí implicación activa de este Departamento en el Basque Cybersecurity Centre y en jornadas como la que hoy celebramos”.

El Director de Basque Cibersecurity Centre, Javier Diéguez, ha dado la bienvenida a los asistentes, y ha ofrecido una breve retrospectiva de un organismo con apenas un año de historia y cuyos objetivos “son claramente industriales y surgen de la estrategia Basque Industry 4.0”. Diéguez ha señalado que la actividad del centro que dirige debe basarse en la especialización y la excelencia, y ha subrayado que la ciberseguridad es un elemento clave para que Euskadi siga a la vanguardia de la fabricación industrial avanzada.

“Basque Cybersecurity Day” ha levantado una gran expectación. En él se reúnen los proveedores y empresas usuarias en materia de ciberseguridad, y va servir para evidenciar la importancia y necesidad de protegerse frente a este nuevo tipo de amenaza, tanto en el espacio empresarial como en cualquier otro ámbito de la vida social.

La cita cuenta, entre sus ponentes, con líderes en la materia como Mahir Nayfeh, socio que lidera a nivel global la práctica de Ciberseguridad Industrial para la reconocida firma de consultoría estratégica McKinsey, o Samuel Linares, experto de Accenture, fundador del Centro de Ciberseguridad Industrial y uno de los expertos españoles más relevantes y reconocidos a nivel internacional en este terreno.

En la entrevista-coloquio que ambos han mantenido sobre el ciberespionaje a empresas industriales e infraestructuras críticas, ha quedado de manifiesto que la seguridad en estos ámbitos supone un problema complejo por lo heterogéneo, en el que a menudo cada uno de los diversos ámbitos requiere una solución individualizada. A juicio de Mahir Nayfeh, los países con mayores capacidades y recursos en ciberseguridad “tratan de localizar los puntos vulnerables de sus infraestructuras desde el inicio, antes incluso de iniciar su construcción, dado que prácticamente cada componente puede presentar distintos problemas a este respecto”. Nayfeh ha subrayado la que a su juicio constituye la labor prioritaria en cuanto a prevención, y que no es otra que ayudar a los gobiernos y a las empresas a priorizar sus recursos para minimizar los riesgos ante la eventualidad de un ciberataque.

Mahir Nayfeh ocupaba anteriormente la posición de Senior VP en Booze Allen Hamilton dirigiendo la práctica de Cyber and Analytics en la misma región. El Dr. Nayfeh ha liderado la definición de la agenda tecnológica y la estrategia de protección para las infraestructuras críticas de 3 países árabes del Golfo Pérsico. Posee una vasta experiencia en la evaluación de Sistemas de Automatización y Control Industrial (IACS) aplicados al sector de digital oil fields. Acumula más de 20 años de experiencia en el sector como líder técnico y director de negocio en varios sectores entre los que se incluyen la Administración Pública, Defensa y Agencias de Seguridad, Finanzas y Retail. Es Doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Maryland y posee varias patentes.

En el marco de un programa que incluye seis ponencias y diferentes debates con la participación de una treintena de expertos mundiales, empresariales e institucionales, en Basque Cibersecurity Day se hablará también sobre la pyme como objetivo de ciberataques, la colaboración público-privada como oportunidad en ciberseguridad, el desafío global que supone para el emprendimiento digital, la ciudadanía digital o las tendencias del sector.

La atención que ha merecido el evento, unida a la estrategia y la labor desarrolladas en su primer año de vida por el Centro Vasco de Ciberseguridad, están posicionando Euskadi como un referente europeo en la materia.