Banderas, fronteras y simplismos

Euskadi ocupa la posición 132 (de 238) en el Índice de Innovación Regional que publica la Comisión Europea. Según los datos del Gobierno vasco, más de 131.000 personas viven en situación de pobreza grave en Euskadi. Sin menospreciar las bondades de nuestro sistema educativo, somos de las pocas comunidades con más alumnos en la escuela concertada que en la pública, lo que va apuntalando la desigualdad año a año. Según las empresas vascas, tenemos una falta de mano de obra cualificada muy importante, al tiempo que el saldo vegetativo sigue batiendo récords. Aunque globalmente no ocupamos una mala posición, Euskadi es la última autonomía española en capacidad de atracción de talento, según el Índice del Talento que elabora COTEC.

Hay más datos, pero si estos no supusieran motivo suficiente para la reflexión, el escenario económico que se avecina no es en absoluto halagüeño. Solo tres pinceladas. Más de la mitad de las empresas vascas afirman que vivimos una situación de estancamiento o recesión. Nuestro tejido productivo, compuesto esencialmente por pequeñas y medianas empresas, ya está resultando dañado por el brexit o el parón de la automoción. Y atravesamos una notable situación de incertidumbre, particularmente en la zona euro, a cuenta de las tensiones comerciales entre los dos gigantes mundiales.

Finalmente, la democracia. Aunque algunos indicadores puedan ser mejores en Euskadi que en el resto de España a este respecto, seguimos inmersos en la mayor crisis de representación de los últimos cuarenta años, estando las principales instituciones del Estado con su credibilidad altamente dañada y existiendo una amplia percepción ciudadana de que los partidos y la política son uno de los grandes problemas del país.

Para la sociedad en general y para la izquierda en particular, desgraciadamente el debate público no ha girado en torno a ninguno de los temas anteriormente citados. Muy al contrario, llevamos casi dos años consecutivos de campaña electoral envuelta en banderas, fronteras y simplismos. Y la izquierda no se ha movido bien jamás en ninguno de esos tres ejes.

Ciertamente, aquí en Euskadi, formando parte de los gobiernos de las principales instituciones en alianza con el PNV, para el socialismo vasco es difícil hacer un discurso propio en materia social, económica y de regeneración democrática. El PSE-EE ha revalidado los apoyos obtenidos hace unos meses, pero tendrá que valorar si este es el rumbo de futuro que quiere seguir, puesto que el 20% obtenido se encuentra muy lejos de la posición de liderazgo en Euskadi por la que estuvo compitiendo entre 2004 y 2011.

A esa reflexión de los socialistas, sin duda, puede ayudar la caída de Unidas Podemos, que se ha dado en Euskadi en menor medida que en España. Sin las ataduras institucionales del PSE-EE o del PSOE, los morados tampoco ha conseguido desmarcarse de la tríada temática que tan bien domina la derecha. Y ni siquiera ha sido capaz de defender la bandera de la regeneración democrática que cogió prestada al 15-M. Aunque las afirmaciones realizadas por Pablo Iglesias con los resultados en caliente, auguran un deja vú que la ciudadanía no merece, veremos qué deciden a partir de mañana.

En todo caso, no descubro la pólvora al afirmar que las (no)negociaciones entre PSOE y Podemos, así como la nueva convocatoria electoral, fueron dos errores de/para ambos partidos. Es cierto que el PSOE no ha sido castigado en las urnas tanto como Podemos, pero sus (no)decisiones han servido la victoria en bandeja a los dos grandes vencedores de la noche: VOX en España y el PNV en Euskadi.

En las elecciones de abril dimos crédito a la amenaza de Vox y nos movilizamos en masa para cerrarles el paso en toda España. Sin embargo, todo lo que se dejó de hacer después (la negativa de los nacionalistas catalanes a apoyar los Presupuestos, la falta de de políticas socio-económicas alternativas, la ausencia de propuestas de regeneración democrática y el fracaso del acuerdo PSOE-Podemos) ha permitido que multiplique por dos su representación parlamentaria, alcanzando los 50 diputados. Esto le brinda la opción de hacer algo más que ruido y discursos en el Congreso, un riesgo de tal gravedad que hoy invalida cualquier argumento en defensa de la repetición de las elecciones que hemos sufrido.

Mientras tanto aquí, el PNV a lo suyo. Nunca, hasta las pasadas elecciones locales y forales, había ocupado la posición de liderazgo en las siete principales instituciones de Euskadi. Si esta fortaleza y los buenos discursos de su candidato, no le otorgaban suficiente ventaja como para obtener un buen resultado en esta convocatoria electoral, Vox decidió en el último tramo de campaña regalarle unos miles de votos extra, amenazando con su ilegalización. Para frenar al independentismo y al nacionalismo, a Vox no se le ha ocurrido mejor idea que facilitar la posición victimista de aquellos. Con esta estrategia, además de regalar el séptimo escaño al PNV, ha propiciado que EH Bildu alcance la tercera posición en Euskadi y grupo parlamentario propio en Cortes, impidiendo de paso que el PP arañara a estos el último escaño en Álava.

Las banderas, las fronteras y los simplismos auguran buenos tiempos para separatistas y separadores.

*Óscar Rodríguez Vaz es Doctor en Ciencia Política y directivo de TACTIO