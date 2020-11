Page reclama una "estrategia nacional más meticulosa y decidida" contra el virus

Toledo, 2 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este lunes una "estrategia nacional más meticulosa y decidida" contra la covid-19 porque a su juicio las comunidades autónomas "no son el espacio adecuado para aplicar un estado de alarma".

Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego en una entrevista en Telecinco recogida por Efe, en la que ha dicho que se ha enterado "del 80 por ciento de los cierres perimetrales por el telediario".

García-Page ha incidido en que cree que "cuanto más dosis de estrategia y dirección nacional haya, mucho mejor" porque se dice que "cada región es un mundo" pero lo cierto en que "en todas hay ciudades, sierras y pueblos", al tiempo que ha considerado que a las autonomías se les otorgó la capacidad de gestionar la Sanidad para tratar la enfermedad común y habitual y no una pandemia.

En esta misma línea, ha resaltado que echa de menos "una dosis de unidad inquebrantable frente al virus en la política nacional", cosa que se ha demostrado en la votación de la prórroga que ha sido "una locura", ha afirmado, ya que al principio de la pandemia por coronavirus "la política empezó marcando una pauta mucho más unida que se ha ido diluyendo".

Por ello, ha instado a los partidos nacionales a recuperarla porque ha observado que pese a sacar adelante la prórroga con mayoría "si están por medio los intereses, a veces extravagantes, de los independentistas, no parece una mayoría nacional sino otra cosa", y ha advertido de que "si estamos expuestos a las veleidades territoriales de independentistas se va a mezclar y no tendremos unidad hasta que no pase el presupuesto".

Con respecto al enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, el presidente de Castilla-La Mancha ha indicado que "el problema se queda de la M-30 para adentro" y aunque ha dicho que ve "demasiada crispación" ha preferido no meterse en medio: "Voy a salir escaldado y no tengo posibilidad alguna de entenderlo".

En cualquier caso, ha insistido en que "tiene más lógica" aplicar las restricciones de movilidad en una comunidad autónoma, como se hizo en la primera ola, que por provincias porque "las provincias no existen en la mentalidad de casi nadie, son una realidad que no se corresponde además con las Áreas de Salud".

En su opinión, "es de cajón que todo lo que sea restringir la movilidad ayuda a combatir el virus", y ha dicho no entender a esos expertos que ni sabe "quién les ha dado el título de expertos" y que no esperan 14 días para sacar resultados del cierre perimetral.

Preguntado por un posible confinamiento domiciliario, ha señalado que no sabría decir porque "la gestión en sí misma de la información y de los datos es muy variable" y ha comparado la gestión en España "como cuando un grupo de amigos pide un café y uno lo pide cortado, otro cortado con hielo y otro descafeinado", por lo que los datos no están centralizados sino que el Estado acumula y las que suministran son las autonomías.

Por lo tanto, ha aseverado que "hay 17 opiniones distintas y todas son razonables", por lo que "cada uno tiene que intentar tomar las decisiones en función de la coyuntura concreta que vive".

Si bien, ha apuntado que en la actualidad se está "en medio de una ola avisada, porque en la primera ola ya sabíamos que en otoño iba a venir una segunda y lo importante es que se pueda ir conviviendo con el virus hasta que sea imposible y tengamos que llegar a un confinamiento que todos queremos evitar".