Dimite un concejal del PP de Cantillana y evidencia la ruptura interna tras el voto de una tránsfuga que dio la Alcaldía al PSOE

Las aguas no se han calmado en Cantillana desde la sesión del Pleno de investidura del Ayuntamiento que el pasado 17 de junio dejó la Alcaldía de este pueblo de la provincia de Sevilla en manos del PSOE, pese al acuerdo que habían rubricado PP e IU para poner fin a 35 años de mandatos socialistas. La renuncia este viernes del popular Manuel Jesús Ortiz, el número 5 de la lista en las pasadas elecciones municipales, clarifica cuestiones que han sobresaltado a los vecinos desde el inicio de este convulso mandato con un pleno de 17 concejales integrado por PSOE (7), PP (5), Con Andalucía - IU (4) y Levántaos (1).

“Siempre he defendido que, cuando no estás de acuerdo con decisiones que dependen de un grupo al que se pertenece de forma voluntaria (sea un partido, una hermandad, una asociación, etc.), se debe acatar la decisión de este como unidad”, escribe en una misiva el concejal del PP al momento de renunciar, y añade que se va con la consciencia tranquila: “Creo que he cumplido con mi candidato, con mi candidatura, con la ejecutiva local del PP, con la dirección provincial y con los socios del fallido gobierno”.

En primera instancia, en redes del PP de Cantillana publicaron un escrito, retirado después, donde negaron “rotundamente” que haya una tránsfuga entre sus filas. En aquella publicación contradecían abiertamente lo dicho por el candidato popular a la Alcaldía, Luis de Luque, después de la sesión de investidura en declaraciones a Radio Cantillana. El texto retirado por los populares iba más allá, negando la mayor y cuestionando incluso a los medios en su obligación de informar: “Tras la publicación en medios informativos de que una tránsfuga del PP da la Alcaldía al PSOE, y en la que se cita nominalmente a una persona de nuestro grupo, denunciamos esta información ante la falta de veracidad de los hechos”.

El escrito del partido en Cantillana contrastó con el comunicado del PP de Sevilla, que preside Ricardo Sánchez, que el pasado 19 de junio informó de que estaban estudiando el caso de la edil del nuevo Grupo Popular del Ayuntamiento cantillanero cuyo voto en blanco impidió que prosperase un gobierno alternativo de coalición entre el PP e IU, y facilitó la proclamación de la socialista Rocío Campos como alcaldesa en relevo de la también socialista Ángeles García.

Palabra, compromisos, principios

En su carta de renuncia, Manuel Jesús Ortiz hace alusión al valor de la palabra, los compromisos y principios. Subraya: “Siempre he cumplido con mi palabra y mis compromisos y he sido una persona de principios, con la que se puede dialogar educadamente y que puedo cambiar de opinión siempre que se venga con una buena ración de argumentos”, y traslada sus buenos deseos “a mis compañeros, al grupo de concejales del PP, a los 17 de la candidatura y a todos los simpatizantes del PP, a la nueva alcaldesa y toda la corporación municipal (aunque apenas hayamos coincidido) pero sobre todo al pueblo de Cantillana, el que es mi pueblo y al que llevo siempre por bandera”.

La renuncia de este concejal popular, que en el Pleno de investidura optó por mostrar a todos los asistentes el sentido de su voto, pese a que la votación fue secreta, coincide con la celebración de un Pleno donde, con la abstención del PP, ha salido adelante la resolución de Alcaldía para la organización del Gobierno Municipal, el régimen de dedicación exclusiva o parcial y las retribuciones de los miembros de la Corporación en este periodo. Este documento resuelve que habrá hasta nueve concejales con retribuciones de las arcas municipales, conforme a la propuesta presentada por la alcaldesa Rocío Campos.

A priori cobrarán del Ayuntamiento la alcaldesa, Rocío Campos (PSOE), junto a tres concejales con el 100% de dedicación, y otros tres al 75% de dedicación, integrantes del PSOE. “Tendremos 9 dedicaciones que representarían la mayoría absoluta de este Pleno, si bien es verdad que, como habéis visto en las primeras resoluciones, son los concejales delegados, 6, y yo que ostento la Alcaldía, 7, los que tienen las dedicaciones”, ha justificado la alcaldesa. De su parte, el portavoz de IU, Javier Mesa, ha señalado que la propuesta que se ha aprobado consigna en el presupuesto municipal la retribución para otros dos concejales: “Está diciendo que quieren gobernar en minoría, no entendemos por qué consignan dos concejales más en el presupuesto (...) Pensamos que tarde o temprano las prebendas de votos de la constitución de este Pleno van a salir, por tanto, no estamos a favor y nuestro voto será en contra”.

La ruptura interna en las filas populares se evidenció también el pasado 23 de junio. El PP publicó en redes una instancia elevada al Registro General del Ayuntamiento en la que daban cuentas del nombramiento de Natividad Pastora Sastre, la concejal que votó en blanco en la sesión de investidura dejando la Alcaldía en manos de la candidata socialista como portavoz del grupo municipal popular, y de Francisco Merino Espinosa como portavoz adjunto, saltando de esta forma a quién fue su cabeza de cartel y alcaldable, Luis de Luque. El escrito estaba firmado por los 5 concejales populares.

Sorpresa en la investidura

El recuento de votos en el Pleno de investidura desembocó en un empate a 8 votos para la candidata socialista Rocío Campos, 7 votos de concejales del PSOE y 1 voto del único concejal de Levantáos, y 8 votos para el candidato popular Luis de Luque, 4 votos de concejales del PP y 4 votos de ediles de IU. La controversia vino de la mano de la número 3 de la lista del PP de Cantillana, Natividad Pastora Sastre, que con su voto en blanco y, pese al acuerdo rubricado minutos antes de la sesión plenaria con IU, alejó a su candidato y a su fuerza política del Gobierno Municipal.

Los asistentes al Pleno de investidura, así como las grabaciones que han circulado luego por las redes, no dejan lugar a dudas. Tampoco dejó en el aire lo ocurrido el alcaldable Luis de Luque, que en declaraciones a la emisora municipal Radio Cantillana nada más terminar el Pleno, reconoció que el polémico voto en blanco se había producido entre las filas del propio PP de Cantillana.

“Ha ocurrido un imprevisto que no teníamos en la agenda y alguien ha votado en blanco, supongo que por eso se explica el voto secreto, y tendremos una reunión en nuestro partido ante esa falta de disciplina porque ha sido de nuestro partido”, sostuvo De Luque, al tiempo que calificó de “muy bueno” el acuerdo que habían suscrito con IU para garantizar la gobernabilidad durante los 4 años de mandato. “El pueblo mayoritariamente había pedido cambio y por eso, aunque hemos hablado con todas las fuerzas políticas, habíamos llegado a un acuerdo de gobierno muy bueno para los cantillaneros, y vamos a seguir luchando ahora desde la oposición, y más adelante no se sabe, para luchar por una Cantillana mejor”, expresó el dirigente popular.

De dicho acuerdo habló también cuatro días después, el 21 de junio, Izquierda Unida a través de sus redes sociales. En un escrito dirigido a su militancia manifestaron que la asamblea local avaló un pacto “para conformar un gobierno fuerte y estable para Cantillana” con un 88% de los votos a favor. Así lo cumplieron con el sentido del voto de los ediles de IU, en favor del candidato del PP en la sesión de investidura. “Con nuestras virtudes y defectos, jugamos limpio”, añadieron.

Este medio ha tratado desde el pasado 4 de julio de obtener un posicionamiento del PP de Sevilla relativo al expediente abierto para investigar el voto de la edil tránsfuga en la sesión de investidura, sin que al momento de la publicación de este artículo se haya trasladado información alguna relacionada con el caso.