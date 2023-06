Muñoz enfila su adiós a la Alcaldía de Sevilla con una inusual reunión para el traspaso de poderes al alcalde entrante

Debería ser una imagen que no llamase la atención por repetida, pero a la hora de la verdad no es así. Los relevos en la Alcaldía de Sevilla en democracia han sido cuanto menos tormentosos, por lo que no es habitual una imagen del alcalde saliente recibiendo al entrante para escenificar el traspaso de poderes. Y eso es lo que han hecho este lunes el socialista Antonio Muñoz y el popular José Luis Sanz, saliente y entrante respectivamente, en una reunión celebrada en el despacho del todavía regidor para allanar el camino al encargado de sostener la vara de mando desde desde el sábado 17 de junio.

Tal y como informa el gobierno local, el encuentro ha tenido lugar a propuesta de Muñoz, que ha aprovechado la ocasión para sacar pecho con una gestión socialista de ocho años, de los que en sólo 17 meses (tras el adiós de Juan Espadas) él ha sido el máximo responsable. “Tenemos un Ayuntamiento saneado y a pleno rendimiento y una ciudad en marcha, con multitud de proyectos en ejecución que no se deben poner en riesgo y con la mejor situación económica de los últimos años”, ha subrayado el regidor saliente, que –tras despejar dudas iniciales al respecto– se mantendrá como concejal y liderará la oposición municipal, además de ser designado candidato al Senado por el PSOE.

“Hemos sido un gobierno serio, responsable y estable durante todos estos años y con esa misma actitud afrontamos este periodo de transición derivado de las últimas elecciones municipales”, ha abundado Muñoz tras la reunión, que ha resumido esta actitud en que “siempre” se ha puesto el interés general de la ciudadanía “por delante de todo”. Con este encuentro lo que se quiere es transmitir que se acomete un traspaso del gobierno “ordenado y con total transparencia”, para lo que se ha acordado la constitución de una comisión de trabajo para cerrar los detalles de esta transición.

Este tipo de reuniones protocolarias no son moneda de uso común en Sevilla en el ámbito local, y es que muchos de los relevos en la alternancia que han mantenido PSOE y PP han sido traumáticos, con lo que no quedaba mucho margen para un traspaso de poderes presidido por las buenas formas. La intención expresada por Muñoz es que el nuevo gobierno pueda entrar en funcionamiento con la información disponible desde el primer momento.

“Cordialidad y rapidez”

Acorde con este relevo de guante blanco al menos hasta la toma de posesión, el alcalde entrante, José Luis Sanz, le ha agradecido a Muñoz “su cordialidad y rapidez para concertar esta cita”, y ha resaltado su objetivo de que este traspaso de poderes se produzca “de la manera más eficaz y rápida” para así “desde el mismo lunes” estar ya “trabajando por esta ciudad”. De paso, le ha agradecido al regidor saliente “su trabajo por Sevilla” durante su etapa periodo de casi un año y medio.

Sanz ha aprovechado para lanzar el mensaje de que tendrá “las puertas abiertas” no sólo para el PSOE, sino para “cualquier fuerza que anteponga los intereses de Sevilla a los intereses particulares”. Y es que su intención sigue siendo la de gobernar en solitario y alcanzar acuerdos puntuales, sobre todo para la aprobación del presupuesto municipal y con Vox como interlocutor principal. Su triunfo el pasado 28M con 14 concejales le garantiza estabilidad pese a no tener mayoría absoluta (fijada en 16 ediles), pero le aboca a tener que entenderse sobre todo con los tres representantes de la formación de ultraderecha dado que el resto de concejales son del PSOE (12) y los dos de la coalición liderada por Podemos e IU.

A la espera de conocer cómo articula su equipo de gobierno, y de saber las prioridades que establezca en su toma de posesión el próximo sábado, José Luis Sanz ha repetido en varias ocasiones que apostará de partida por cuestiones como limpieza, arbolado, parques innovadores, patrimonio y barrios preferentes. Eso sí, también ha avanzado que “reorganizará” Memoria Democrática porque considera que hay “un poco de despilfarro”, comprometiéndose también a mantener las políticas de igualdad y a endurecer la ordenanza para regular el turismo de despedidas de soltero.