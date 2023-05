El PP asesta un duro golpe al PSOE en su corazón de Sevilla al recuperar la Alcaldía hispalense con José Luis Sanz

Sevilla vuelve a girar a la derecha. El PP recupera la Alcaldía hispalense de la mano de José Luis Sanz e inflinge un durísimo golpe al PSOE, que en Andalucía sigue sin levantar cabeza y ha perdido la que era la mayor ciudad que tenía en sus manos en toda España. Sanz se convierte así en el tercer alcalde popular de la capital hispalense, tras Soledad Becerril (1995-1999) y Juan Ignacio Zoido (2011-2015), y le arrebata el bastón de mando a un Antonio Muñoz con el que ha mantenido un pulso que al final ha sido menos igualado de lo que se auguraba, porque se ha resuelto tanto por arriba como por abajo: el PP ha sido el partido más votado con una apreciable diferencia de dos concejales (14 por los 12 del PSOE, con la mayoría absoluta fijada en 16), y además Vox ha adelantado a la coalición de izquierdas –que lideran Podemos e IU– y se ha convertido en la tercera fuerza política en el Consistorio sevillano, lo que hace imposible cualquier pacto progresista también por este lado.

Con Sevilla, el PSOE pierde no sólo la capital de Andalucía, sino también el mayor de sus símbolos políticos y su principal plaza municipal. Al final, el PP sigue subido en la cresta de la ola de la victoria de Juan Manuel Moreno en las autonómicas de 2022, y eso ha impulsado a un José Luis Sanz que ha devorado los cuatro concejales de un Ciudadanos (liderado por Miguel Ángel Aumesquet) que desaparece del Ayuntamiento de Sevilla. Pero no sólo eso, sino que también ha mantenido la senda de Moreno y ha captado voto socialista, como indica que Muñoz ha perdido uno de los 13 ediles que firmó Juan Espadas en 2019. Por su parte, Adelante Andalucía no ha logrado el mínimo del 5% de los votos para conseguir representación (se ha quedado en un 3,7%), lo que también ha imposibilitado que los socialistas encontrasen un aliado por este lado.

La distancia entre PP y PSOE ha sido mayor que la que auguraban todas las encuestas, con un José Luis Sanz que ha logrado más del 41,17% del respaldo (por encima de los 132.745 votos) frente al 34,19% de Antonio Muñoz y sus 110.242 papeletas, 14.000 menos que hace cuatro años. Pero si considerable ha sido la caída del PSOE, lo ocurrido a su izquierda ha sido proporcionalmente peor, ya que la coalición Podemos-IU liderada por Susana Hornillo se queda con dos concejales frente a los cuatro de 2019 fruto de que su respaldo entre el electorado ha pasado del 14,10 al 7,04%. De hecho, los más de 22.710 apoyos recabados están a mucha distancia de los 44.546 cosechados en las anteriores municipales, una cifra que queda muy lejos aunque se le sumen los 12.000 votos (11.997 para ser precisos) de Adelante Andalucía con Sandra Heredia al frente. Esta división en todo caso no ha beneficiado a ninguna de las dos partes, y el partido de Teresa Rodríguez se queda con el regusto amargo de no lograr representación, como sí consiguió en las autonómicas del año pasado.

Giro conservador incontestable

El resultado escenifica en Sevilla el giro conservador que ya se vivió hace un año en Andalucía, con un PP que ha mejorado sustancialmente sus resultados (pasa de los ocho ediles que tiene ahora, su suelo en la capital, a 14) y que se encuentra con que Vox también crece y pasa de dos a tres concejales. Esto implica que se le da la vuelta a la situación actual, con el bloque de izquierdas con 17 ediles, una suma que ahora logran las fuerzas conservadoras frente a los 14 que suman las dos formaciones progresistas. Esta sustancial diferencia va a permitir a Sanz un mandato sin grandes turbulencias, hasta el punto de que no necesita ni un pacto para garantizarse el sillón de alcalde, porque en el pleno de investidura (que será el 17 de junio) no es necesario contar con mayoría absoluta. Es decir, que el candidato popular tiene el camino totalmente allanado, más allá de los necesarios acuerdos para sellar presupuestos u otras medidas.

Además del PP, Vox no sólo mejora sus resultados, sino que los amortiza considerablemente: gana 3.600 votos y se sitúa por encima de los 28.722, un pequeño salto que sin embargo se traduce en un concejal más. Es decir, que la derecha mejora en todos los parámetros en la misma medida que la izquierda los empeora. El triunfo del PP, si bien sin la rotundidad de una mayoría absoluta, es incontestable y está en sintonía con la ola conservadora que sacude todo un país que se prepara para celebrar en pocos meses unas elecciones generales a las que los populares llegan lanzados.

El triunfo de Sanz en la capital hispalense se ha cimentado en la recuperación del electorado que se le fue a Ciudadanos, que se ha tenido que conformar con poco más de 5.060 votos, el 1,56% del total y no muy lejos de los 4.349 logrados por el Partido Animalista (Pacma), que por cierto mejora su resultado con respecto a los 3.521 de hace cuatro años. Con una participación que se ha situado en el 61,29% (mejor que el 58,76% de 2019), el candidato popular ha pescado también en aguas socialistas, donde parece que ha calado su llamamiento a un voto útil que el electorado ha vuelto a identificar con el PP, como en las autonómicas.