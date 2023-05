Tras más de 600 días rodándose como candidato, por fin llega la hora de la verdad para José Luis Sanz (Sevilla, 1968), senador y exalcalde de la vecina localidad de Tomares durante 15 años, que como candidato del PP aspira ahora a repetir cargo en el Ayuntamiento de Sevilla. Postula que “en la política municipal hoy día sobra mucho ideología y falta gestión”, garantiza que como alcalde “no abriré debates ideológicos” y alerta de que el problema de las zonas más pobres de Sevilla “se empieza a extender como una mancha de aceite” a los barrios colindantes. Y avisa al actual regidor, el socialista Antonio Muñoz: “Después de perder la Alcaldía de Sevilla, al PSOE le va a quedar una etapa en el desierto muy larga”.

Empezó a moverse como candidato del PP cuando faltaban 600 días para las elecciones, ¿cómo ve el recorrido cuando las elecciones ya están aquí?

De manera muy positiva por el tipo de campaña que he hecho, que ha sido en la calle, en los barrios, y eso me ha permitido conocer muy a fondo la problemática de la ciudad. Pero también estoy sorprendido, porque aunque me imaginaba que Sevilla estaba muy dejada, no me podía imaginar hasta qué punto algunos barrios se sienten abandonados por su alcalde.

¿Esto lo ve una dejación del actual gobierno o es una inercia política por parte de todos los alcaldes? Porque históricamente los barrios siempre denuncian que no les echan cuenta.

Son dos cosas distintas. Por un lado, en cualquier rincón se respira esa desidia municipal, esa percepción de que en esta ciudad no hay nadie pendiente de nada, de dejadez, de abandono. Eso tiene un responsable clarísimo que es el alcalde de Sevilla y el PSOE, que lleva ocho años gobernando en la ciudad y que ha conseguido que en este tiempo la ciudad no funcione y esté peor. Por otro lado, es verdad que, desgraciadamente, tenemos a seis de los diez barrios más pobres de España, pero se ha hecho más bien poco por ellos en estos ocho años. Ha faltado un alcalde que coordinase los esfuerzos inversores de las administraciones, se tenían que haber tomado medidas de transformación social y urbanística, porque también hemos convertido a los barrios desfavorecidos en guetos o en islas en el mejor de los casos, desconectados de la ciudad e incluso sin transporte público. Eso es una realidad de la ciudad, Sevilla no va a ser nada dentro de 20 años si no la afrontamos.

¿El tratamiento que se le da a estos barrios no es el adecuado?

Tienen una enfermedad grave y les estamos poniendo tiritas. Es verdad que hay que hacer muchos esfuerzos con asociaciones, organizaciones, instituciones, hermandades, con la propia Iglesia, y que gracias a ellos se llega a muchos más rincones. Pero también es verdad que todos esos esfuerzos se hacen de forma descoordinada, y ahí echo de menos un alcalde que coordine para que las inversiones no se pierdan o terminen siendo para cochecitos u hoteles.

¿Se atrevería a decir que en ocho años usted arregla estos barrios?

No, esto es una carrera de fondo. En mis primeros cuatro años lo que quiero es coger ese toro por los cuernos de forma contundente y espero que al final de la legislatura se vea algún cambio. Pero lo que veo es que lejos de reducirse el problema en estos barrios se empieza a extender como una mancha de aceite, afectando a los barrios colindantes. Eso es lo que no podemos consentir, en los primeros cuatro años lo que quiero frenar es esa mancha de aceite que se extiende. Estos barrios son la mayor vergüenza de Sevilla, rotundamente, y son también el mayor problema ahora mismo.

¿Más que la limpieza, con la que tanto está usted insistiendo?

La limpieza es el síntoma más evidente del abandono de la ciudad, y habrá que poner en marcha un plan de choque urgente para poner a Sevilla lo más limpia posible en el menor tiempo posible. Pero creo que el mayor problema es que, si no arreglamos estos barrios, Sevilla no va a ser nada el día de mañana, no puede ser una potencia turística, o que recuperemos la capitalidad cultural de Andalucía, o que seamos la capital empresarial y tecnológica o la capital aeronáutica del sur de Europa.

¿Quiere decir entonces que Los Pajaritos está conectado con el desarrollo por ejemplo aeroespacial de Sevilla?

Sí, sí, y si no reducimos la brecha en los barrios desfavorecidos Sevilla no tiene un futuro prometedor. Sinceramente, esta ciudad tiene que crecer, tiene que volver a ser una ciudad atractiva para la inversión. Pero como no afrontemos el tema de los barrios más pobres de España, Sevilla no va a tener futuro.

¿Quién aspira a ser el alcalde de Sevilla por el PP, José Luis Sanz o el candidato de Juan Manuel Moreno? Porque así se presenta usted en ocasiones.

Bueno, yo creo que los dos. Yo, evidentemente, soy el candidato del PP y estoy muy orgulloso de la marca que me avala. Y soy el candidato de Juanma Moreno, estoy mucho más orgulloso de quién es el presidente que me avala. Creo que Moreno ha demostrado que el cambio político en Andalucía ha significado mejorar la calidad de vida de muchos andaluces, eso es lo que yo quiero hacer en Sevilla. El cambio político en la ciudad va a suponer una mejora en la calidad de vida de todos los barrios de la ciudad que están abandonados. Pero bueno, también se presenta José Luis Sanz, ¿qué aporto yo frente a esa gran marca que es el PP y a ese gran presidente que es Juanma Moreno? Pues que traigo un aval de gestión, yo ya vengo con los deberes hechos con la gestión durante 15 años de un municipio de casi 30.000 habitantes como es Tomares, que hoy es un referente en calidad de vida y que incluso es una marca a nivel nacional.

Moreno le está arropando bastante durante esta campaña, ¿eso acalla los rumores de que no estaba entusiasmado con usted porque no era su candidato?

Yo soy candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla porque lo quiso Juanma Moreno, si no no lo hubiera sido. A mí me lo plantearon mis dos presidentes, el autonómico y el nacional en aquellos momentos, y voy a ser alcalde de Sevilla porque lo quiso Juanma Moreno en su momento. Y es verdad que se está implicando mucho, por lo cual le estoy eternamente agradecido, lo está haciendo porque está convencido de que para que Andalucía siga avanzando como ahora necesita que los dos grandes motores económicos andaluces funcionen y vayan a una velocidad de crucero, no al ralentí. Hay un motor económico de nuestra tierra que es Málaga que evidentemente va a velocidad de crucero, pero hay otro que es Sevilla que en este momento está funcionando por inercia hasta que se pare.

¿Arrebatarle la Alcaldía sería el golpe de gracia al PSOE en Andalucía?

A ninguno se nos escapa que Sevilla es un símbolo para el PSOE a nivel nacional y andaluz. Y evidentemente, después de haber perdido la Junta Andalucía, perder ese símbolo que para ellos es Sevilla… Después de perder la Alcaldía de Sevilla, al PSOE le va a quedar una etapa en el desierto muy larga.

El PP en Sevilla ha ganado más veces de las que después ha gobernado…

El PP ha ganado cinco elecciones municipales, aunque después sólo ha gobernado dos veces. ¿Si temo que esto me ocurra a mí? Lo que tengo que hacer es ilusionar al mayor número posible de sevillanos para convencerlos de que Sevilla necesita un gobierno con una mayoría suficiente que nos permita gobernar, que no puede volver a pasar lo que le ha pasado ya muchas veces al PP, que luego no le dejan gobernar.

En todo caso, si no consigue mayoría absoluta quedará en manos de Vox.

No, si soy primera fuerza política yo salgo investido alcalde, porque en el acto de toma de posesión no me hace falta tener mayoría absoluta. Otra cosa es que después, a lo largo de los cuatro años, habrá que pactar los presupuestos o lo que sea y ahí estaré dispuesto a pactarlos no con Vox, sino con el que se preste a pactar por el bien de la ciudad. Pero a mí no me hace falta llegar a ningún pacto, mi objetivo y mi ilusión es gobernar en solitario.

¿Aquí va a emular a Moreno en las elecciones del año pasado, pidiendo el voto útil para que Vox no llegue al gobierno?

Estoy convencido de que el próximo 28 de mayo el único voto útil es el voto al PP, a José Luis Sanz, es el único voto de cambio, es el voto útil para que Sevilla esté más limpia, sea una ciudad más segura y empecemos a recuperar mucho terreno perdido. Pero yo no voy a hacer llamamientos contra Vox ni contra nadie, voy a seguir hablando de mi proyecto de ciudad y de lo que quiero hacer con cada uno de sus problemas.

¿Cuántos concejales le hacen falta para ser alcalde si se tiene en cuenta que la mayoría está en 16?

Con 14 concejales soy alcalde, porque si yo tengo 14 seguramente el PSOE sólo tendrá 12. Yo aspiro a que también me apoye mucho votante socialista, creo que le voy a quitar un concejal al PSOE [en la actualidad tiene 13]. ¿Por qué? Porque en barrios donde mayoritariamente se ha votado al PSOE están cabreados con Pedro Sánchez, con un PSOE con el que no se sienten identificados, y además se están quejando de que su barrio está abandonado. Ese votante del PSOE voy a intentar que me vote, yo no quiero cambiarle la ideología o su forma de ser al votante socialista en Sevilla, quiero que me preste su voto para que yo trabaje para mejorar la calidad de vida en su barrio o para que Sevilla vuelva a ser atractiva, generemos empleo y podamos construir viviendas para su hijo. Voy a pedir el voto prestado a los socialistas, por supuesto.

Este supuesto nicho entre votantes socialistas, ¿es por desgaste de la marca nacional del PSOE o por la gestión del alcalde?

Por las dos cosas. Es verdad que no recuerdo un personaje como Pedro Sánchez que haya generado tanta animadversión en la política, el votante socialista es el primero que critica y cuestiona a Pedro Sánchez y que dice que adónde va su partido. Pero a Muñoz no se lo va a llevar por delante sólo la ola contra Pedro Sánchez, va a ser la gestión del PSOE en Sevilla estos ocho años. Hay alcaldes socialistas que lo han hecho bien y que van a aguantar esta ola por dos motivos, porque son alcaldes con una buena gestión a sus espaldas y porque están consolidados. En el caso de Sevilla, ni tenemos un alcalde con una buena gestión a sus espaldas ni tenemos un alcalde consolidado en la mayoría de los barrios de Sevilla. El sevillano piensa todavía que el alcalde de Sevilla se llama Juan Espada. O sea, que a Muñoz se lo va a llevar por delante la ola contra Pedro Sánchez y la nula gestión del PSOE en Sevilla estos ocho años.

En ese sentido, ¿EH-Bildu le ha hecho parte de la campaña?

Evidentemente, el tema de Bildu hace mucho daño al votante socialista. Yo he notado en estos últimos días que en barrios mayoritariamente socialistas el votante está mucho más cabreado que hace semanas.

Frente a eso, ¿qué tipo de PP es el que representa José Luis Sanz?

Yo me identifico perfectamente con el PP de Juanma Moreno, con ese PP que ha demostrado que es para todos, al que puede apoyar un votante de Vox, de Ciudadanos o del PSOE. Creo en el PP como un proyecto transversal que pretende mejorar la calidad de vida de los sevillanos, tengan la ideología que tengan, un PP que no te pregunta de dónde vienes sino que te diga adónde vamos.

¿Es un PP ideológicamente menos duro y mucho más práctico?

Lo que sé es que en la política municipal hoy sobra mucho ideología y falta gestión. Yo quiero gestionar la empresa pública de limpieza y la de transporte público, y mejorar la calidad de vida de los barrios. Lo que no quiero es abrir debates ideológicos a los sevillanos, no estoy para eso.

Ha utilizado mucho la cuestión de la limpieza, pero ¿le ha sorprendido la fuerza con la que ha irrumpido el tema de la masificación turística?

Es algo que se veía venir, porque estos últimos años se han dado licencias que han permitido que tengamos hasta 45.000 plazas más en apartamentos turísticos, licencias que ha dado Muñoz como alcalde ahora y antes como delegado de Urbanismo. En los últimos siete años se nos ha desbordado un poquito el turismo, tenemos que empezar a tener cuidado y a mirar el tipo de turista que queremos, a desconcentrar toda esa masa turística que está muy concentrada en un solo punto de la ciudad.

Las licencias de los pisos turísticos las concede la Junta de Andalucía...

Pero las solicita el Ayuntamiento.

Es un mero acto administrativo, el solicitante es el titular de la vivienda.

Lo que sé es que el alcalde ha tenido la oportunidad de mantener conversaciones con la Junta para un decreto que permita poner tope a los apartamentos turísticos y se está sentando ahora, en plena campaña electoral. Es que se nos olvida siempre quién ha estado gobernando esta ciudad durante ocho años, parece que ha habido un kit kat desde Juan Ignacio Zoido. ¿Quién ha sido durante siete años delegado de Turismo de Sevilla? Pues Muñoz. Digo yo que alguna responsabilidad tendrá.

Pero ha sido la Agencia de la Competencia de Andalucía, que depende de la Junta, la que ha frenado la modificación del PGOU que se hizo para ordenar este sector.

Bueno, pues si el delegado de Turismo, que era Muñoz, hubiera empezado a trabajar conjuntamente con la Junta en esa ordenanza, seguramente no hubiera venido la Agencia a echarla abajo. Si haces algo sin haberte sentado previamente no va a ir a ningún sitio.

¿El turismo entonces ha pasado de oportunidad a problema en Sevilla?

En este momento se nos está desbordando un poquito, si sigue así se convertirá en un problema. El turismo es la principal industria de la ciudad, hay que cuidarlo y mimarlo, el gran error ha sido que el PSOE lo ha basado todo en el turismo, se ha resignado a que Sevilla tiene que vivir única y exclusivamente del turismo y eso no puede ser, Sevilla tiene que consolidarse como una capital empresarial, tecnológica y aeronáutica. Y no puede renunciar tampoco a ser una capital industrial.

Juan Manuel Moreno no hace más que decir que, al estar la Junta en manos del PP, a los municipios les va a ir mejor si tienen un alcalde del PP. ¿Eso es un mensaje apropiado para un ciudadano neutral?

Como alcalde que he sido durante 15 años he estado acostumbrado a ese castigo que el PSOE, cuando gobernaba la Junta de Andalucía, aplicaba a los alcaldes que no eran socialistas, me han negado muchas inversiones en Tomares. Si hay algo que ha demostrado Juanma Moreno al frente de la Junta ha sido otro talante, otro modelo de gobernar, otra forma de hacer las cosas y que no se castiga a nadie. La prueba de ello es Sevilla, que se ha beneficiado mucho del cambio político de Andalucía.

Parece que si usted es alcalde, el vicealcalde de Sevilla va a ser Juan Manuel Moreno…

Bueno, yo digo mucho que el mejor alcalde de Sevilla en los últimos años ha sido Juanma Moreno, por su buen trato a la ciudad. Evidentemente, me quiero seguir aprovechando de esa palanca que está suponiendo el esfuerzo inversor de la Junta de Moreno en Sevilla para que cambie la ciudad.